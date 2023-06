Vídeos de sexo com Gugu no processo de herança são mencionados por chef que alega ter sido namorado do apresentador

A disputa pela herança de Gugu Liberato, que faleceu em 2019, aos 60 anos, após sofrer um acidente doméstico e passar dois dias hospitalizado em uma UTI, continua e os detalhes tem se tornado notícia.

Após uma audiência judicial com os filhos do apresentador ter sido divulgado pela Veja, Thiago Salvático, chef que quer ser reconhecido como namorado de Gugu, disse que contará a verdade nas redes sociais e expôs alguns detalhes íntimos.

“Ainda bem que não coloquei vídeos desse nível no processo. Porque vaza tudo, estaria rolando vídeo nosso de sexo, mas pensei: ‘É melhor não’”, disse, afirmando ter vídeos de sexo com Gugu, mas justificando que se recusa anexá-los à ação que vale a herança do apresentador, em entrevista com a Veja.

Nos autos do processo, a transcrição de uma reunião realizada em setembro de 2021, entre os filhos do apresentador João Augusto, Marina, Sofia e alguns advogados da família, mostra que Thiago chega a ser mencionado como o “O gay lá” e o “namorado” de Gugu.

Imagem: reprodução Instagram (@rosemiriamoficial)

“Marina: Se ela for reconhecida como união estável… Também nenhuma outra pessoa pode entrar no processo pra tentar também tirar o nosso dinheiro. Não tá certo isso?

Solicitante: Mas quem é essa outra pessoa?

Marina: O gay lá (risos)… tentou entrar no processo, cê acha que outra pessoa também não ia tentar?

Solicitante: A gente já cuidou dele.

(...)

Solicitante: …E ninguém ficou sabendo. Se para sua mãe que teve 3 filhos tá superdifícil, você acha que pra alguém que…

Dra. Angela: Que foi namorado…

João: Exato.

A disputa judicial acontece para que a mãe dos seus três filhos, Rose Miriam di Matteo tenta ser reconhecida como união estável do apresentador para ter o direito a parte do patrimônio avaliado em 1 bilhão de reais.

A ação é apoiada pelas filhas, mas não pelo filho primogênito, que defende que não era o que seu pai queria, pois ele e Rose nunca tiveram um relacionamento amoroso e apenas conceberam os herdeiros.

“Eles deixam bem claro nas mensagens que vieram a público, que eu era o companheiro dele. Rose é a mãe dos filhos dele. Na época ele queria muito ter filhos, teve filhos. (...) questão era clara. Gugu e Rose moravam em casas separadas. Rose é mãe dos filhos, cuidava das crianças. Todos esses nove anos em que ficamos juntos, ela sempre esteve presente na vida das crianças”, explica.

Thiago anuncia que irá recorrer e usar todas as provas ao seu alcance para provar que era ele quem mantinha uma relação com Gugu, que ele diz ter perdurado por nove anos.

“Ele me deu o maior presente da vida dele, aliás, da minha vida. Foram nove anos do tempo dele. Foi o maior presente que eu podia ganhar”, desabafou.

