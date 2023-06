Vai na Fé: Segredo de Clara envolve Rafa e Theo e será revelado em breve

A família de Theo (Emílio Dantas) terá mais uma notícia bombástica para lidar em Vai na Fé. Em cenas futuras, Rafa (Caio Manhente) descobrirá que não é filho do vilão da novela da Globo com Clara (Regiane Alves).

A verdade sobre a paternidade do jovem será contada por sua mãe, que no passado se envolveu com um modelo e acabou engravidando dele. Ela ainda revela que não contou nada porque, logo em seguida, começou a se relacionar com Theo e achou melhor enganá-lo.

Plano da família perfeita de Clara cai por terra em Vai na Fé (Reprodução/Globo)

A notícia será uma bomba para os dois personagens de Vai na Fé, já que nem o vilão da novela sabia que tinha sido enganado pela esposa. Ele também vai descobrir que não é pai biológico de Jenifer (Bella Campos), que segue investigando sobre os supostos crimes cometidos por ele.

Na novela, Theo teria sido mais rápido que Ben (Samuel de Assis) e mandado trocar o resultado dos exames de DNA. Sendo assim, a filha de Sol (Sheron Menezzes) é herdeira de Ben.

Rafa quase descobre ameaças de Theo

Além de descobrir que Theo não é seu pai biológico, Rafa vai quase perceber que o vilão de Vai na Fé está ameaçando Kate (Clara Moneke), já que ele sabe que a filha de Bruna (Carla Cristina Cardoso) que já foi sua amante, está namorando o herdeiro.

Vai na Fé: Jenifer também não é filha de Theo (Reprodução/Globo)

Com a vida repleta de altos e baixos, a jovem precisa ficar longe do namorado, mas não pode contar a verdade para ele, já que pretende preservar sua imagem e também a da família de Rafa, então, ela chega a proibir a mãe de falar sobre a importunação de Theo.

Ao mesmo tempo, Theo vive um inferno pessoal com a formalização da denúncia de Ben contra ele, além de Kate descobrindo o caso que mantém em segredo com Lumiar (Carolina Dieckmann) e virando o jogo.

