“Tem que ter otimismo”: Preta Gil revela que fará cirurgia para retirar câncer

A cantora Preta Gil esteve ontem no programa da Ana Maria Braga e revelou, entre outras coisas, que está se preparando para fazer uma cirurgia em agosto, parte de seu tratamento contra um agressivo câncer diagnosticado em seu intestino.

“Em agosto eu volto para uma cirurgia para retirar o tumor com a esperança de que a radioterapia tenha diminuído ele, para que a cirurgia seja menor e com menos agressividade”, disse.

Preta conta que essa é outra fase do seu tratamento, após passar por várias sessões de radioterapia e quimioterapia. “Eu vou passar por um período que é outra fase, que tem os fantasmas. Vou ter que usar uma bolsa de colostomia, para poder dar um sossego ali”, disse à apresentadora Ana Maria.

Preta aproveitou para deixar uma mensagem de resiliência e esperança. “E para tudo na vida a gente tem uma solução. Tem que ter esse otimismo! O que importa é que estou viva e confiante na cura”, afirmou.

A cantora também voltou a falar de sua separação do ex-marido, após descobrir uma traição no período em que começou a tratar da doença. “A gente coloca muita expectativa no outro, mas é importante ter amor próprio, e nessa hora meu instinto de sobrevivência falou mais alto. Eu preciso me amar em primeiro lugar”, contou Preta. “Não to dizendo que está sendo fácil, que parei de sofrer, mas a gente sobrevive. A gente pode aprender com a dor”, afirmou Preta Gil.