“Sou submissa ao meu marido”. Mulher do cantor Sorocaba dá dicas de como ser boa esposa e irrita fãs

A esposa do cantor Sorocaba, Biah Rodrigues, causou polêmica nas redes sociais ao compartilhar dicas de como ser uma boa esposa e manter o casamento feliz. “Sou submissa ao meu marido”, garantiu.

Entre os conselhos de Biah para o casamento dar certo, ela diz que é necessário que a esposa olhe para o marido e o elogie em público e ore por sua vida. Ela também afirma que é fundamental que a esposa seja alegre e receba o marido com um sorrido, e não com reclamações, se esforce par conter a sua ira e fale com mansidão. Sobre sexo, ela também aconselhou as mulheres a não negligenciarem seus maridos. ”O sexo é um presente para o casamento”, pontuou. Todos as cinco dicas estão amparadas em versículos da bíblia.

Biah é casada com Sorocaba desde 2019 e tem dois filhos, Theo, que nasceu em 2020, e Fernanda, de 2021.

Os seguidores não gostaram muito da postura submissa de Biah e criticaram a influencer por ser ‘tapete do marido’. “A mulher quanto mais sábia, mais chifre leva. Porque ela faz de cega para não ver o que está na cara dela”, disse uma seguidora. “Será que o marido não tem que fazer o mesmo?”, disse outra. “Tradução: seja o tapete do macho, ninguém merece”, criticou uma terceira seguidora.

Não é a primeira vez que ela é questionada por suas declarações sobre ser submissa ao marido. “Submissão significa respeitar a autoridade e os desejos dos outros. Mas submissão nem sempre significa obediência. Meu marido é autoridade no meu lar, ele é o sacerdote, ele cuida e protege nossa família. Sim, sou submissa ao meu marido, pois o respeito e honro”, esclareceu.

