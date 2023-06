‘Só no chuveiro’: Patrícia Poeta se diverte e conta segredo para plateia do Encontro

Patrícia Poeta saiu do script do Encontro desta terça-feira (06) e, depois de noticiar as principais informações da manhã, a famosa acabou sentando ao lado das pessoas que estavam na plateia e acabou se divertindo.

Ao vivo, a apresentadora começou a conversar com as pessoas e aproveitou para nomear quem seria a comentarista do dia: “Todo dia aqui eu escolho uma comentarista no programa”, afirmou a famosa.

Patrícia Poeta senta na plateia e se diverte com pessoas que foram acompanhar o matinal (Reprodução/Globo)

Depois disso, a conversa rolou solta e a anônima acabou falando que Patrícia Poeta tinha uma voz suave e a contratada da TV Globo revelou algo inesperado: “Eu só canto no chuveiro mesmo. Mas, um dia a gente canta”, brincou a comandante do Encontro.

O famoso papo de comadre continuou e, enquanto Patrícia chamava a reportagem sobre o clima em São Paulo, com Cauê Fabiano, a anônima falou que o tempo seco só melhora com muito samba no pé e a jornalista concordou: “Essa é uma das minhas, que gosta de um samba”, disse a apresentadora do Encontro. Nas redes sociais, a desenvoltura de Patrícia Poeta foi elogiada: “A Patrícia está com uma energia hoje, hein”, escreveu uma fã no Twitter.

Patrícia Poeta se emociona ao falar de fã do Encontro que morreu (Reprodução/Globo)

Ao vivo, Patrícia Poeta também fez uma homenagem a todos que vão acompanhar o programa no estúdio da Globo em São Paulo: “Morreu ontem a Dona Judite, que veio aqui comemorar o seu aniversário. Eu fico emocionada com isso. Muito obrigada dona Judite, descanse em paz”, disse ela.

Filha de Michelle Loreto

A gravidez de Michelle Loreto ganhou um novo capítulo. Depois da apresentadora do Bem-Estar no Encontro revelar que está grávida e Patrícia Poeta celebrar e falar o nome da pequena, que vai se chamar Aurora, Tati Machado também acabou fazendo uma revelação daquelas.

Tati Machado fez o chá revelação de Michelle Loreto, que está grávida de Aurora (Reprodução/Globo)

Por meio dos Stories do Instagram, a também colaboradora do Encontro acabou falando aos fãs que o bebê poderia também se chamar João, caso a amiga de TV Globo estivesse esperando um menino: “Deixa eu contar uma coisa para vocês. Euzinha fui a responsável por revelar o sexo do bebê da Michelle”, começou Tati, que caminhava pelos corredores da emissora, em São Paulo.

Em seguida, Tati disse que foi a responsável pelo chá revelação da pequena Aurora e ainda disse mais: “Mesmo antes da Michelle falar que estava grávida, a gente já falava desse nome [Aurora], que ela gostava muito, inclusive ela escolheu o nome da irmãzinha mais nova dela e, caso tivesse mais uma, provavelmente seria o nome escolhido”.

