Sandra Annenberg completa 55 anos e manda recado: “Não quero alcançar a felicidade”

Sandra Annenberg comemorou seus 55 anos nesta segunda-feira (5) e aproveitou a data para fazer uma reflexão sobre a sua vida e carreira.

No Instagram, a jornalista da Rede Globo compartilhou um vídeo em um campo verde, segurando um ‘dente-de-leão’ e com a música ‘Aqui e Agora’, de Gilberto Gil.

Na legenda, ela começou o texto reflexivo dizendo: “Chegou o dia! Como cheguei até aqui ? Me pergunto. A caminhada está sendo feita ao caminhar. Nunca planejei nada, só fui, ou vim. Cheguei lá, ou melhor, aqui.”

Sandra também disse que não busca mais a perfeição, pois ela não existe.

“Sem pretensões mas cheia de boas intenções. Quando olho pra trás, tenho orgulho danado da pessoa que me tornei e do trajeto que fiz com todos os percalços, tropeços, tombos… Mas sempre levantei e continuei. E sigo assim, tentando sempre. Não desisto nunca. Não busco mais a perfeição, ela não existe. Eu existo e resisto às minhas im-perfeições.”

A jornalista também disse que “não quer alcançar a felicidade”, fazendo um trocadilho com intensidade e idade.

“Não quero alcançar a felicidade, ela não está à frente. Está aqui, ao lado, ao redor, perto … Às vezes sim, às vezes não. Basta olhar.E sigo. Só quero continuar com saúde e com quem amo e me ama por perto. Olho pra frente e não sei pra onde vou, só sei que vou. Mas, o mais importante, vejo só o momento e o vivo intensamente. Se pudesse me definir com uma palavra seria: intensidade. Intensa-idade é esta, é aqui e agora! Afinal, a vida é um sopro… Vivamos! Lechaim!”

