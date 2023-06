Preta Gil e Ana Maria Braga choram ao falar sobre câncer: “essa doença não é uma sentença de morte”

Ana Maria Braga recebeu na manhã desta terça-feira, 6 de junho, a cantora Preta Gil, com um abraço emocionado: “que bom receber você no nosso coração”.

A filha de Gilberto Gil descobriu há seis meses o câncer no intestino e, hoje, após muitos meses de tratamento, ela fará a sua última sessão de radioterapia. “A radioterapia me deixou em estado de tomar morfina. Eu não conseguia andar. Por isso fico mais surpresa de você estar aqui hoje. Que bom você me contar isso”, lembrou Ana Maria, surpresa pela força da amiga.

Ana contando como era difícil o tratamento naquela época #MaisVoce 🥹🥹 pic.twitter.com/4Et02lAL8q — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) June 6, 2023

“Tem uma hora que a gente nao é guerreira, que a gente não tá bem. É importante se permitir vivenciar todas essas nuances que essa doença traz. Desde tristeza, até alívio”, falou Preta, bastante emocionada.

Ana Maria também elogiou Preta, por ela ter participado do show da cantora Ludmilla no último domingo e Preta explicou o motivo: “É uma menina que eu vi crescer e foi muito bom ter ido ao show dela. Eu tive um sofá tipo da Hebe (risos). Eu nao recebia essa energia de público há 6 meses e o público dela me recebeu com uma energia linda (...). Ir no show da Ludmilla também foi um ato de cura”.

Durante a manhã bastante emocionada, a filha de Gil também sobre não romantizar a doença: “Eu não romantizo essa doença, porque ela nao tem um lado bom. Mas, se a gente tá passando por ela, tem um propósito, tem um motivo. Eu ressignifiquei muito e entendi que quando a gente tá bem, a gente tem que viver, a gente tem que aproveitar a vida, a gente tem que viver o aqui e o agora”.

Preta Gil continua: “Tenho efeitos colaterais? Tenho. Mas estou viva e tenho a possibilidade de estar aqui olhando no seu olho. Porque preciso mostrar que essa doença não é uma sentença de morte. A gente tem que ter fé, ter amigos, família ao nosso lado ”.

Em prantos com essa entrevista da Preta Gil pra Namaria no #MaisVocê 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/URswMNrk51 — Will Lins (@will_lins) June 6, 2023

Preta agradece à equipe médica

Preta conta que nao teve feridas e queimaduras com a radioterapia e elogia os médicos por isso, mandando um beijo para todos os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e físicos: “foram pessoas que me deram muito suporte, muito amor e muita segurança”. Ao ver um VT do pessoal do hospital, Preta se emocionou: “é um grau de profissionalismo e humanidade que acolhem a gente, porque nós estamos muito fragilizados nesse momento”.

Preta faz desabafo sobre fim do relacionamento

“Quando a gente casa, voce não imagina que em um momento tão difícil, você vai se sentir desamparada. Quando você se vê diante de uma situação de vulnerabilidade e de tristeza tão grande, você se questiona: será que é o momento? Eu já estou sofrendo tanto”, desabafou Preta ao falar sobre a sua separação do personal trainer, Rodrigo Godoy.

“a gente tem que aceitar e não fingir na internet” preta gil 🤍pic.twitter.com/TD3SCKeX5q — marcia (@pilhadagio) June 6, 2023

A cantora explicou que, mesmo antes de decobrir sobre a traição, já estava insatisfeita com o casamento e completou “Eu não preciso ficar boa para me separar. Foi uma das dores mais profundas que eu senti, primeiro porque existia muito amor. Eu depositei nele esse lugar de cuidado. Isso é uma coisa pra gente repensar”.

E continuou: “Porque a gente coloca o marido em um lugar mais importante do que a família e os amigos? É importante revermos isso. Porque isso nao pode ser natural”.

“Nessa hora, eu preciso me amar em primeiro lugar, por mais difícil que esteja. Não está sendo fácil, nao parei de sofrer, é uma dor diária, mas a gente sobrevive”, desabafou Preta.

Polêmicas e fake news

A preta gil precisou até mesmo ser reanimada neste processo. Ela literalmente renasceu e vai precisar renascer mais vezes. Tô aqui emando as energias mais positivas a ela. Gigante ♥️#maisvoce pic.twitter.com/Zprsz30CBd — RÔMULO SANTOOOS 🏳️‍🌈 (@romulosn) June 6, 2023

Além de desabafar sobre como a mídia abordou a traição de seu ex, Preta falou sobre o incômodo sobre as fake news sobre sua doença que ocorrem diariamente. “Todo dia me matam na internet, então tô aqui para tomar a rédea da narrativa da minha vida e mostrar que eu estou bem”.

“A finitude é uma coisa que a gente nao pensa nela, parece que a gente tem medo”, disse Ana Maria, complementando.

“Deus me deu uma segunda chance de sobreviver, e essa segunda chance é do hoje, do agora. Por isso eu estou aqui, para passar alguma reflexão alegre para as pessoas. Pois eu ressignifiquei muito a minha existência. Eu tenho certeza que eu vou me curar”, disse Preta, novamente emocionada.

Preta agradece aos amigos que sempre estiveram ao lado dela

Preta Gil agradece todo apoio que vem recebendo dos amigos durante tratamento:



"Eu queria agradecer todos os meus amigos. Esse amor me cura. O amor de vocês me cura"



pic.twitter.com/LV3GhHJpiZ — Africanize (@africanize_) June 6, 2023

Preta Gil chora ao agradecer a rede de apoio que tem e cita um amigo em especial: “Gominho largou o emprego dele em Salvador para vir ficar comigo”.

Depois disso, Ana Maria passou depoimentos de outros amigos e familiares, como Carolina Dieckman, o próprio Gominho, Fernanda Paes Leme, seu filho, Francisco e até da sua mãe, Sandra Gadelha, que não costuma aparecer nas telas.

Preta finalizou agradecendo Ana Maria: “Todo dia quando eu fraquejo, eu lembro de você, por tudo o que você passou. Voce é uma esperança viva”.

Aos prantos com a Preta Gil no #MaisVocê! Que Oxalá e meu pai Omulu abençoem cada vez mais a vida dessa mulher! Que força! — Raquel Alves (@ac_raquel) June 6, 2023

E Ana respondeu, finalizando o programa “Depois de 4, 5, vezes com câncer, eu sou mesmo”.

