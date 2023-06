Preta Gil abre o jogo e faz desabafo sobre separação devastadora; e não poupou indiretas!

A entrevista da cantora Preta Gil, para a revista MarieClaireBR nesta semana, ainda continua repercutindo nas redes sociais,

Na conversa, a cantora abriu o jogo e revelou detalhes por trás da sua devastadora separação.

Retirada da entrevista, uma fala da cantora que também foi compartilhada no Twitter acabou repercutindo nas redes sociais.

Em tratamento contra o câncer, Preta afirmou que o seu instinto de sobrevivência foi determinante para a separação, após o caso de traição.

Ela também fez uma importante reflexão sobre o patriarcado.

“Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada.

Por que o marido é mais importante que a mãe, o pai, a irmã, o amigo? Isso é um traço do patriarcado, que coloca essa importância tão grande no homem. Depois de um tempo, percebi que essa decisão é prova da profundidade do meu mergulho.

Se, neste momento, não for para descer fundo, repensar, então para quê? Estou tendo uma segunda chance de viver e isso tem um propósito”, explicou. Confira postagem:

