O término foi bom para eles: saiba valor que Shakira e Piqué faturaram um ano após a separação

No último domingo, dia 4 de junho, Shakira e Gerard Piqué anunciaram a sua separação, após quase 12 anos juntos. A relação deles havia começado após a Copa do Mundo de 2010, que aconteceu na África do Sul, e teve como música oficial, Waka Waka, da cantora colombiana. Naquele momento, ninguém imaginaria que o término se tornaria um dos mais polêmicos - mas aconteceu.

Neste último ano, a mídia se encarregou de divulgar alguns dos tormentos que existiam na relação que a colombiana teve com o ex-zagueiro do Barcelona - incluindo a traição de Piqué com a modelo espanhola Clara Chía Martí, de 24 anos.

Shakira e Piqué: foi assim que suas vidas mudaram um ano após a separação

Shakira e os hits milionários que acumulou

Com diversos lançamentos, Shakira reconquistou sua carreira como uma das artistas mais queridas e ouvidas do mundo, posicionando-se em primeiro lugar nas paradas musicais e, como ela mesma diz, faturando com a dor, já que “as mulheres não choram, as mulheres faturam”.

Suas músicas dedicadas ao término com Piqué foram um processo de cura para a cantora e ficaram entre as principais canções nos apps de música, como YouTube e Spotify. As principais músicas foram ‘Monotonía’, ‘Music Sessions #53′ e ‘TQG’ - todas com indiretas bem diretas para o ex-jogador e sua atual namorada, Clara Chía. Com esses três sucessos dedicados ao ex e a música mais recente, dedicada aos filhos, Milan e Sasha, ‘Acróstico’, ela juntou cerca de 20 milhões de euros.

Atualmente, Shakira acumula pouco mais de 42 milhões de inscritos no YouTube, mais de 74 milhões no Spotify e é a 7ª artista mais ouvida mundialmente. Sua fortuna é estimada em cerca de 300 milhões de dólares, segundo o Celebrity Net Worth.

Como ficou a situação de Piqué após a separação?

Gerard Piqué se tornou um dos personagens menos amados do mundo do entretenimento, graças as suas atitudes com a cantora colombiana e, além disso, mídias espanholas começaram a especular uma possível crise financeira em suas empresas - mas, são só suposições.

Em novembro de 2022, o catalão se despediu de seu time de futebol, do qual tanto sonhou fazer parte, o Barcelona. Com muitos aplausos, o zagueiro retirou-se dos gramados e isso não não significou uma derrota! Piqué vem de uma família rica, que tem uma fortuna avaliadaem cerca de 80 milhões de dólares, de acordo com o Celebrity Net Worth.

Com 14 cargos de direção em 11 empresas diferentes e sua cereja no topo do bolo, a Kosmos, apesar das especulações da mídia espanhola, Piqué continua a manter negócios lucrativos à tona, além de diversificar seus investimentos e mergulhar no mundo imobiliário, incluindo a compra de um prédio avaliado em 15 milhões de euros.

