“Mudança é coisa que assusta”: após demissão da Globo, Heloísa Perisssé diz que busca ‘seu lugar perfeito’

Uma semana após anunciar sua saída da Rede Globo, local onde trabalhou por 25 anos, a atriz Heloísa Périssé usou suas redes sociais para falar de mudança e de sua busca pela liberdade para “entrar no fluxo da vida”,

Heloísa estreou na emissora em 1993, na novela ‘De Corpo e Alma’. Assim como outros atores da emissora, a atriz deixou o casting fixo da emissora, mas continuará atuando por ‘obra certa’. Durante seu desligamento, a atriz postou um agradecimento por todos os anos de trabalho na rede. “Eu amo a Globo. Sou gratíssima a ela pelos 24 anos que passei lá. Agora é momento de alçar novos voos”, disse.

Ainda no ar em ‘Dança dos Famosos’, a atriz usou suas redes sociais para falar do atual momento pelo qual está passando e como encara o futuro.

“Mudança é uma coisa que assusta a gente, né. A gente fica muito tenso, meu Deus do céu, eu sinto que é hora de mudar, mas será que vai ser bom? A gente sempre tem a sensação de que é difícil trocar o certo pelo incerto, mas a minha pergunta aqui é ‘O que é certo, se a vida toda é incerta? Quem é que é tão genial, tão seguro que pode fizer assim ‘hoje as 6 da tarde eu tô vivo...Se Deus quiser, né”, disse.

“Tô num momento em que estou pensando o seguinte: ‘ao invés de querer controlar tanto as coisas eu quero e liberdade de poder entrar no fluxo da vida, que para mim é estar no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é aquele lugar onde a paz e o amor transcendem todo o entendimento. Nnão vai interessar o aqui fora. Porque aqui aponta para o coração] você vai estar em seu lugar perfeito. Esse é o lugar que eu busco hoje”, disse.