Look de Georgina Rodríguez divide opiniões em aniversário de gêmeos com Cristiano Ronaldo: 'O Instagram é dela'

Georgina Rodríguez foi alvo de críticas por mais uma vez em suas redes sociais, após compartilhar registros no aniversário dos gêmeos Eva e Mateo, na última segunda-feira (5). A dupla, que completou seis anos de idade, recebeu uma festa intimista.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez compartilharam registros da festa dos filhos em seus perfis no Instagram, respectivamente. Com um carrossel de fotos, a modelo surge com um vestido branco justo e um par de botas em verniz roxo. Ainda na publicação, a influenciadora digital mostrou seus anéis e relógio utilizados na data.

Na seção de comentários da plataforma, a escolha da famosa chamou a atenção do público, que dividiu suas opiniões sobre a roupa da modelo.

Seguidores de Georgina Rodríguez opinam sobre look em aniversário

Alvo de críticas, Georgina Rodríguez recebeu diversas mensagens sobre sua composição. “Mulher vazia e materialista! Ela comemora o aniversário dos filhos e a primeira coisa que faz é mostrar-se e só depois as crianças. E não podia faltar a exibição desnecessária”, disse um internauta. “É o aniversário dos seus filhos, mas você ainda se destaca primeiro”, registrou outro usuário da rede social.

“Você é ridícula, é o aniversário das crianças e você quer ser a protagonista, não se esqueça de que tudo o que você tem é graças ao Cristiano”, criticou um internauta.

Embora a modelo tenha sofrido ataques por sua vestimenta, outros seguidores defenderam sua escolha para a festa.

“E aí os comentários? O Instagram é dela, não é das crianças. E se ela quiser colocar a roupa dela naquele dia em primeira foto, o que importa?”, defendeu um seguidor da modelo.

“Parem de criticar, gostaria de ter a vida que ela tem, nós gostaríamos de andar todos como ela”, escreveram.

“O Instagram é dela, ela faz o que ela quer. Cada comentário sem o mínimo de respeito. E sempre vem de pessoas invejosas”, afirmou um seguidor.