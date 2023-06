Larissa Manoela e André Luiz Frambach curtem parque de diversões brasileiro

E nem só de filmagens vivem Larissa Manoela e André Luiz Franbach. No último final de semana, o casal aproveitou uma pausa nas gravações do longa “Traição entre amigas” para curtir momentos de diversão no parque Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina.

Conforme publicado pelo O Fuxico, os atores aproveitaram o final de semana de folga para aproveitar as atrações do parque, que incluem desde brinquedos radicais, a atrações familiares e shows temáticos. Para aproveitar os dias de parque, eles tiveram a companhia dos pais de André, Giselle Pfaltzgraff e Paulo Franbach.

Entre os brinquedos mais radicais, eles aproveitaram para dar uma volta no Rebuliço, que gira mais de 20 vezes de cabeça para baixo e é uma das novidades do parque, despencaram na Big Tower, a maior torre de queda livre do Brasil, e aproveitaram para dar uma voltinha nas montanhas-russas Star Mountain e Fire Whip.

Passeio Premium

Para garantir momentos de diversão livres de filas e confusões, os atores optaram por adquirir o Premium Tour, uma modalidade de ingresso VIP do parque onde os visitantes não pegam fila nas atrações e ainda podem acompanhar os bastidores de atrações como o show de carros “Hot Wheels Epic Show”, do Zoológico, acompanhando o cuidado com os animais, e até mesmo garantir uma foto com os personagens que marcam presença pelo parque ao longo do dia.

Chegando a ser conhecido como a “Disney Brasileira”, o Beto Carrero World promove um conceito diferente de outros parques focados em brinquedos e atrações radicais. Com diversos shows temáticos, o local promete ser um ambiente familiar e agradar a todos os visitantes, desde os que preferem a emoção do brinquedos, aos que gostam apenas de momentos em família.

O final de semana de Larissa acompanhada pela família de seu noivo aconteceu em um momento no qual a polêmica sobre o relacionamento entre a atriz e seus pais voltou a repercutir, levantando novas questões sobre o rompimento entre ela e os pais.

