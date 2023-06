“Já no clima”: Em foto seminua, Gracyanne Barbosa expõe clima de sedução com Belo

A musa fitness Gracyanne Barbosa fez seus seguidores suarem frio mais uma vez com suas fotos ousadas e aquele corpo malhado e exuberante nesta segunda-feira. " “Já no clima do Dia dos Namorados”, disse ela, para delírio dos fãs.

Na imagem, Gracyanne aparece de fio-dental e sutiã em posição ‘de quatro’ sobre uma mesa, empinando o farto bumbum e esticando a mão para tocar o esposo, o cantor Belo, que aparece sentado logo em sua frente. Ao fundo, uma grande janela de vidro expõe um magnífico pôr do sol ao fundo, revelando um clima romântico de final de tarde.

Quem acompanha a rotina das redes da musa fitness já se acostumou às fotos ousadas de biquíni mostrando a exuberância de seu corpo malhado, mas esse registro quente mexeu com os fãs. “Caraca kkkkkkk duvidei da minha sexualidade”, disse uma seguidora. “Caraca kkkkkkk duvidei da minha sexualidade”, comentou outra seguidora.” Mulher maravilhooooosa, inspiração total”, garantiu uma terceira.

Essa não é a primeira foto ousada que ela compartilha em sua redes e deixa os seguidores babando. Há cerca de uma semana a musa fez um ensaio fotográfico onde aparece sentada em cima de uma mesa em frente a uma grande janela de vidro com a calcinha amarela já nos tornozelos e um sutiã de renda amarelo de tirar o fôlego. “Aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si mesmo é iluminado”, postou.

Mais uma fez os fãs reagiram e até a cantora Pabblo Vittar fez questão de deixar seu recado para a musa do corpo sarado. “Sambou mãe!”, disse. “Eu morro do coração mulher”, afirmou outra seguidora.