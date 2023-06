‘Fez concessões’: Ex-parceiro de Sabrina Sato faz revelações sobre a famosa

Antes de chegar ao The Masked Singer Brasil, na Globo, e ao GNT, Sabrina Sato percorreu um longo caminho, passando pela Record TV e também pela RedeTV!, onde trabalhou no Pânico na TV ao lado de Evandro Santo, que participou do podcast Pod Tudo e + Um Pouco e falou sobre a antiga parceira de televisão.

“Foi por causa dela que eu entrei no Pânico. Ela topou gravar com um desconhecido. Por causa dela eu fui para Cannes, porque o Emílio [Emílio Surita] queria o Vesgo e ela queria que fosse eu. Daí, ela mentiu para ele”, disse o antigo repórter do programa que fez sucesso na RedeTV!.

Sabrina Sato e Evandro Santo no Pânico na TV (Reprodução/RedeTV!)

Durante a entrevista, Evandro disse que Sabrina Sato é uma pessoa que ajuda quando precisa e que merece estar onde chegou: “Essa moça me ajudou muito. A Sabrina é o tipo de pessoa que se ela não puder te ajudar, ela não te empurra. Ela fez coisas, fez concessões de onde ela está, ela merece”.

Ainda sobre a época em que trabalharam juntos no Pânico na TV, Evandro Santo lembrou de perrengues que a apresentadora da Globo passou: “Essa menina merece, ela é esforçada. Eu já vi ela virada, fazendo reunião. Os piores abusos com celebridades que eu vi foram com ela. Eu vi a Sá [Sabrina Sato] dormindo ali, mas ela tinha que tirar todo mundo”.

Humorista Evandro Santo muda visual (Reprodução)

Depois de anos nos programas Pânico e Missão Impossível da rádio Jovem Pan, Evandro Santo acabou sumindo das rádios e da TV e focando em seu canal no Youtube, que segue ativo até hoje. O mineiro também precisou se afastar da vida artistica para fazer um tratamento contra as drogas.

