‘Faço questão em manter meu padrão salarial’, afirma Leão Lobo após demissão

O apresentador Leão Lobo revelou recentemente o motivo de sua demissão da TV Gazeta. Após três anos de casa, em sua sexta passagem pela emissora, Leão Lobo participava das atrações “Revista da Manhã” e “Mulheres”.

Em conversa com o Splash, o apresentador afirmou que mesmo passando por várias emissoras e projetos, ainda não se acostumou com os processos de desligamento.

“O chão sai debaixo de nossos pés. Ainda mais quando você precisa do seu trabalho para viver, como é o meu caso”, conta o apresentador, que afirmou ter chorado ao saber de sua demissão.

No entanto, segundo ele, a demissão ocorreu uma vez que o apresentador se mantém firme no que diz respeito ao valor de seu salário.

“Eu amo a Gazeta. Mas eles me explicaram que meu salário era alto para o porte da emissora. E eu faço questão de manter o meu padrão salarial, não só por mim, mas por todos os colegas da nossa área”, conta.

Retorno à televisão

Seguindo em sua entrevista com o colunista Lucas Pasin, o apresentador ainda afirma acreditar que a idade não é um motivo de preconceito na profissão, mas não descarta como um agravante para o desligamento. Por outro lado, ele torce para retornar à televisão o quanto antes.

“O importante é uma recolocação no mercado, depois pensamos nos projetos e até nos sonhos. Eu amo a TV. O meu trabalho e a minha vida se confundem para mim”, revela.

Em seu Instagram, logo após a demissão, Leão Lobo fez questão de deixar um texto para os colegas de profissão e seguidores. Confira na íntegra:

“Despedidas são tristes, mas necessárias. Hoje me despeço dos meus amigos e colegas, grandes profissionais da TV Gazeta de São Paulo”.

“Foram tão acolhedores na minha volta à emissora e agora que saio só tenho agradecimentos. Seria impossível citar nomes. São amigos da alta direção, passando por todos os setores. A Gazeta foi a emissora onde comecei minha carreira. Vou sentir saudades”.

“Saio chorando porque é muito doloroso deixar amigos e a própria casa, mas sai com a esperança de voltar um dia. A palavra é GRATIDÃO. E agora buscar novos horizontes com a certeza que quero, como sempre, dar o meu melhor. Estou no mercado, não de férias”, finaliza.