Ex-mulher de Fábio Porchat, Nataly Mega fala sobre recomeço: “Tudo no meu tempo”

Nataly Mega passou por um momento de reflexão enquanto viaja pela Espanha e compartilhou as novas descobertas pessoais em sua rede social.

Na manhã desta terça-feira, a produtora de cinema compartilhou no Instagram um texto que fala sobre recomeço.

Nataly e Fábio Porchat mantiveram um relacionamento de oito anos, que chegou ao fim no início de 2023. O motivo do término foi a ideia de ter filhos, pois Porchat não pensa na possibilidade, enquanto ela tem o desejo de ser mãe.

Com diversas fotos da viagem pela Espanha, Mega escreveu sobre viajar sozinha:

“Viajar sozinha é perder a hora de manhã e só porque bateu preguiça. É não tirar muitas fotos porque eu não saio bem em fotos mesmo… É ficar andando, olhando em volta e pensando na vida, me perder e sentir uma dor absurda nos pés de tanto andar tentando achar os caminhos, é ver um lugar aleatório, entrar e passar 20 minutos mergulhada numa piscina de bolinhas sem m preocupar que talvez eu vá perder o ingresso do museu, mas ninguém vai me apressar pra sair dali.”

“É jantar um crepe de Nutella com chocolate quente e pedir um sorvete de sobremesa, voltar pro hotel com a barriga doendo e não ter ninguém pra me olhar com cara de ‘eu avisei que você não devia ter feito isso. É sair do Brasil achando que vou encontrar uma pessoa e acabar encontrando outra que eu nunca imaginei e ter um jantar com uma conversa delícia. Beber um drink no café da manhã, não comer comida típica toda hora e só porque eu não tô a fim e me encher de bala porque eu sempre gostei de bala, é fazer tudo no meu tempo e só o que dá vontade.”

“É entrar numa igreja linda e chorar sozinha pensando no início de ano mais merda que eu já tive na vida e que eu tô aqui: fiz um filme foda, com pessoas incríveis, vou me mudar de casa, de vida e viajei sozinha pra pensar em tudo e recomeçar. Socorro! Vem 2023.”

Veja as fotos de Nataly Mega na Espanha:

