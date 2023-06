Ex-cantor gospel alfineta André Valadão em post contra LGBTQIAP+ após ter se assumido gay: ‘Apita muito’

Jessé Aguiar se assumiu gay recentemente por meio de suas redes sociais e pegou diversos seguidores de surpresa. Pouco depois de abordar sua sexualidade no Instagram, o ex-cantor gospel, de 21 anos de idade, alfinetou uma publicação do pastor André Valadão, que vai contra a comunidade LGBTQIAP+.

Em sua publicação, André Valadão afirmava que “Deus odeia o orgulho”, fazendo uma alusão com a celebração do ‘Mês do Orgulho’, que retrata a luta da comunidade LGBTQIAP+. O líder religioso transmitiu um culto no último dia 4 de junho, trazendo o tema de sua publicação como foco da ministração no evento.

André Valadão fez uso das cores da bandeira da comunidade a qual critica, como estética para a publicação. Como forma de rebater o discurso do pastor, Jessé Aguiar depositou um comentário na publicação do líder religioso.

“Eu jurava que o senhor [Valadão] era [gay] também… Apita muito!”, rebateu o cantor.

Leia mais:

Jessé Aguiar assume sexualidade publicamente

O jovem de 21 anos utilizou seu perfil no Instagram, revelando sua sexualidade no último domingo (4). “Sim, tenho orgulho de ser GAY”, diz a legenda do artista em publicação para seus quase 1 milhão de seguidores.

“Oi, pessoal. Meu nome é Jessé, tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso, pra alguns, vai ser um choque, pra outros não (...) Na verdade, não estou aqui pra confirmar boatos, não estou aqui pra afirmar teses, nada disso. Estou aqui, mesmo, pra cumprir e fechar um processo que acho que estou vivendo desde meus 12 anos, quando descobri minha sexualidade. Sou de um berço evangélico e sei que esse contexto é delicado pra pessoas que são gays”, iniciou o jovem.

Em seguida, Jessé abordou os desafios de ter lutado contra sua sexualidade e afirmou ter começado a “viver literalmente o inferno”.

Assista o restante do vídeo: