Ex-BBB Larissa fala sobre término com Fred Bruno e aproximação dele com Bianca Andrade Imagem: reprodução Instagram

Larissa Santos deu mais detalhes sobre o término do relacionamento com Fred Bruno, que conheceu dentro da casa.

Em entrevista à revista Quem, a ex-participante do Big Brother Brasil 2023 explicou que a relação não durou muito tempo fora do BBB pois ambos escolheram seguir como amigos.

“Eu e o Fred tivemos um relacionamento no programa e acabamos estendendo aqui pra fora, mas cada um resolveu seguir sua vida. A gente continua amigo, a gente tem muitos fãs em comum que gostam muito da gente, que continuam seguindo a gente e acompanhando a gente individualmente. E continuamos amigos. Eu estou bem, estou feliz”, iniciou o papo.

A ex-BBB também comentou sobre uma possível reaproximação de Fred e sua ex- companheira Bianca Andrade, que também participou do BBB em outra edição. Contudo, Larissa diz que não vê problema, devido ao Cris, filho do casal.

“Querendo ou não a gente vê em rede social e tudo mais... Mas eles tem um filho, né? Seria estranho se eles não tivessem uma aproximação, uma relação. Um filho é uma conexão única e eu já sabia há muito tempo. Espero que todo pai tenha uma relação assim com uma mãe separada”, afirma.

Larissa, que está solteira. disse que não deseja engatar em outro relacionamento sério no momento.

“Tô solteira. Eu não sei se é o momento de eu me relacionar com alguém, eu ainda estou vivendo aqui fora e pensando em tudo que aconteceu comigo e com o Fred depois do BBB, mas estou bem e é isso”, finaliza.

