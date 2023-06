Criança sobe no palco e Naiara Azevedo dá bronca nos responsáveis: “Vai embora pra Goiânia comigo” Imagem: reprodução Instagram (@naiaraazevedo)

Um vídeo que circula nas redes sociais fez o nome de Naiara Azevedo ser um dos mais comentados nas redes sociais na noite da última segunda-feira (5).

As imagens mostram a cantora parando o show para dar uma bronca no público presente, com foco para os responsáveis por uma criança que subiu ao palco sozinha.

“Um minuto, um minuto, pode parar a música aí. Parou, parou, parou, parou! Primeiramente, eu quero dizer que é uma irresponsabilidade colocar uma criança no palco sem o seu responsável. Eu a recebo com o maior carinho do mundo, mas cadê a responsabilidade de quem pariu essa criança?”, questionou a ex-BBB.

Naiara perguntou o nome da criança e em seguida a tirou do palco, acionando os responsáveis. “Maria Júlia, você estará aqui no palco, na lateral, do lado do meu segurança pessoal e os seus responsáveis que venham a buscá-la aqui agora, senão vai embora pra Goiânia comigo”, informou.

A sertaneja seguiu a bronca, dessa vez direcionada ao público que queria tentar chegar no palco.

“Parou com esse negócio de subir no palco, porque isso é perigoso, se fosse pra subir no palco tinha uma escada pra todo mundo subir na lateral”.

“O próximo pai que jogar a criança em cima do palco, eu vou pedir para os seguranças tirar do show. Isso não é bonito, gente”, concluiu.

Assista a seguir ao vídeo em que Naiara Azevedo dá bronca no público:

Que perigo! Naiara Azevedo interrompe show devido a pais colocando crianças no palco, priorizando a segurança das mesmas. Certíssima 👏🏼 pic.twitter.com/NfL9WYK1Fm — Trechos Sertanejos (@tresertanejos) June 5, 2023

