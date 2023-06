Chocolate com Pimenta: Guilherme fica viúvo, mas terá último capítulo grandioso

A reta final de Guilherme (Rodrigo Faro) em Chocolate com Pimenta será uma verdadeira montanha-russa, afinal, o personagem ficará viúvo e também vai se tornar pai. Mas, além disso, o advogado de Ana Francisca (Mariana Ximenes) ganha um novo cargo na cidade de Ventura.

No último capítulo da novela da tarde, o amigo de Danilo (Murilo Benício) vai concorrer ao cargo de Prefeito da cidade fictícia e consegue ocupar a cadeira que foi de Vivaldo (Fúlvio Stefanini) por muitos anos.

Chocolate com Pimenta: Guilherme (Rodrigo Faro) e Celina (Samara Felippo) levam esperança para cidade de Ventura (João Miguel Júnior/Globo)

Com um olhar mais justo, o jovem promete mudanças significativas e mais positivas para o município e, com isso, ele também ganha o apoio da protagonista da novela, que volta a ser dona da fábrica de chocolates. Outro novidade, é que Guilherme consegue se casar com Celina (Samara Felippo), que também vai cuidar do filho do rapaz.

Voltando ao cargo público de Guilherme, no último capítulo de Chocolate com Pimenta, o advogado avisa a população de Ventura que vai usar o dinheiro de forma correta e levar mais prosperidade. Na cena, ele aparece sendo prestigiado pela esposa: “Parabéns, senhor prefeito”, dirá Celina, que estará segurando o filho da falecida irmã, Graça (Nívea Stelmann).

Guilherme (Rodrigo Faro) e Celina (Samara Felippo) se casam em Chocolate com Pimenta (João Miguel Júnior/Globo)

Feliz com a conquista, o personagem de Rodrigo Faro na novela de Walcyr Carrasco chama a jovem de primeira dama e dá um beijo apaixonado nela, que também passou por poucas e boas para estar ao lado do seu verdadeiro amor.

Sucesso nas tardes da Globo, a reprise da novela Chocolate com Pimenta, que conta com Elizabeth Savalla, Priscila Fantin, Drica Moraes, Marcello Novaes, Caco Ciocler, Ary Fontoura, Laura Cardoso, Kayky Britto, Guilherme Vieira e Tarcísio Filho, está prevista para acabar no final do mês de junho, quando será substituída por Mulheres de Areia, outro clássico da Globo, que retorna no Edição Especial.

