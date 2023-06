Bebê Encontro: Famosa revela qual seria o outro nome escolhido por Michelle Loreto

A gravidez de Michelle Loreto ganhou um novo capítulo. Depois da apresentadora do Bem-Estar no Encontro revelar que está grávida e Patrícia Poeta celebrar e falar o nome da pequena, que vai se chamar Aurora, Tati Machado também acabou fazendo uma revelação daquelas.

Por meio dos Stories do Instagram, a também colaboradora do Encontro acabou falando aos fãs que o bebê poderia também se chamar João, caso a amiga de TV Globo estivesse esperando um menino: “Deixa eu contar uma coisa para vocês. Euzinha fui a responsável por revelar o sexo do bebê da Michelle”, começou Tati, que caminhava pelos corredores da emissora, em São Paulo.

No Encontro, Patrícia Poeta parabeniza Michelle Loreto pela gravidez (Reprodução/Globo)

Em seguida, Tati disse que foi a responsável pelo chá revelação da pequena Aurora e ainda disse mais: “Mesmo antes da Michelle falar que estava grávida, a gente já falava desse nome [Aurora], que ela gostava muito, inclusive ela escolheu o nome da irmãzinha mais nova dela e, caso tivesse mais uma, provavelmente seria o nome escolhido”.

Por fim, mesmo sempre responsável por falar as notícias das celebridades e dos bastidores da TV Globo no Encontro com Patrícia Poeta, Tati Machado revelou que estava nervosa e não poderia errar: “Quando eu fiz o chá revelação, eu abri umas oitocentas vezes para ver o sexo que estava naquele exame. Porque, vocês já ouviram aquelas histórias de que era menino e nasceu menina, então eu olhava toda hora”.

Michelle e Alexandre esperam pelo primeiro filho juntos. (Reprodução / Instagram)

Michelle Loreto anuncia gravidez aos fãs

Michelle Loreto, que tem 43 anos e é casada com o diretor-geral do programa apresentado por Patrícia Poeta, na TV Globo, Alexandre Mattoso, anunciou que estava grávida pelo Instagram.

Em uma mensagem, Michelle Loreto revelou que não pensava que iria engravidar e também que ficaria solteira por muito tempo, mas tudo saiu do planejado: “Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida. Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda. Afinal, sempre toquei o barco por conta própria, do meu jeito”, escreveu a famosa.

