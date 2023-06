A verdadeira intenção de Ana Vilela ao entrar para o OnlyFans

A cantora Ana Vilela revelou os motivos que a levaram a anunciar sua entrada para a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Segundo ela, o anúncio nada mais era do que uma estratégia focando um lançamento musical.

Conforme publicado pela Quem, a cantora, que ficou conhecida pela música “Trem Bala”, utilizou o anúncio e as críticas recebidas em suas fotos como parte da estratégia de lançamento para gerar engajamento sobre sua nova música de trabalho.

“Tenho uma música que fala sobre esse ambiente digital, esse ambiente tóxico que a gente acabou construindo. Uma sátira que escrevemos sobre esse universo e que se chama ‘Quem me conhece, sabe’”, revela a cantora.

Para ela, o contexto apresentado pela ideia de sua presença no meio voltado a conteúdos adultos era o ideal para engajar a nova música:

“Pensei: ‘nada melhor do que anunciar uma mulher gorda, lésbica, que não tem nada a ver com o padrão de beleza feminino, em um lugar onde as pessoas não estão esperando isso. Sabia que iam criticar’”.

Anúncio e polêmicas

Recentemente Ana Vilela virou notícia depois de anunciar sua entrada para a plataforma OnlyFans. Para anunciar sua decisão, ela publicou uma série de fotos provocantes em suas redes sociais e comentou: “E vamos de gorda e lésbica no OnlyFans também. A vida é trem bala parceiro”.

Agora, ao revelar que tudo era uma estratégia de marketing, a cantora conta que foi bem sucedida e alcançou seus objetivos com a produção e divulgação das fotos.

Mesmo sem produzir conteúdo ativo para a rede adulta, Ana revelou que ainda assim fará uma estreia na plataforma:

“Nos últimos dois dias tenho me divertido muito porque chegamos exatamente no ponto que eu queria. Vamos lançar o clipe dessa música dentro do OnlyFans. As fotos que liberamos são, na verdade, fotos do clipe”, revelou.

Leia também: ‘A vida é trem bala parceiro’, afirma Ana Vilela ao anunciar perfil no OnlyFans