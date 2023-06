Zezé di Camargo para show para desabafar sobre críticas à falha na voz: “Qualquer profissional está sujeito a erros”

Zezé di Camargo, de 60 anos, desabafou durante apresentação que fazia na Praia Grande no último domingo (4).

Ao lado do irmão Luciano, o cantor reclamou sobre pessoas que, de acordo com ele, inventam mentiras sobre famosos na internet para gerar cliques.

De acordo com o G1, o desabafo aconteceu após um vídeo em que, supostamente, a voz do cantor falha durante uma música, viralizar, em março deste ano.

Na época do ocorrido, o cantor disse: “Nunca vivi isso na minha vida”, ainda no palco.

“Qualquer profissional está sujeito a erros. Tem jogadores de futebol que, às vezes, não vivem um bom dia. Às vezes, acontece um deslize. Tem dias que você está gripado, com o nariz entupido, um punhado de coisas que podem acontecer com o ser humano”, disse o cantor, em apresentação que acontecia no ‘Vila Junina’, localizado no Kartódromo local.

Sobre a apresentação em que a voz do cantor falha, a assessoria disse, na época do ocorrido, que a filmagem era de um show antigo, de cerca de “‘quatro ou cinco anos atrás”.

De acordo com o site, o cantor também aproveitou a pausa para pedir desculpas para um fã que arremessou um chapéu no palco várias vezes pedindo um autógrafo. Zezé pediu para ele parar, pois ele poderia pisar sem querer e diriam que ele pisou de propósito.

Voz de Zezé

Zezé, que é dono de uma das vozes mais icônicas do sertanejo, começou a enfrentar problemas nas cordas vocais em 2007.

O cantor possuía um cisto em uma das cordas, porém não tinha conhecimento. O cisto acabou rompendo e o líquido se espalhando pela mucosa. Por esse motivo, a quantidade de shows da dupla foi reduzida.

