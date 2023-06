Vocalista do grupo de K-pop ‘BLACKPINK’ choca os fãs ao protagonizar cena sensual em série

Jennie Kim, vocalista do BLACKPINK, um dos grupos de K-pop mais conhecido, fez sua estreia como atriz em ‘The Idol’, série da HBO que foi ao ar no último domingo (4).

Na trama, a cantora interpreta Dyanne e sua primeira aparição causou alvoroço entre os fãs devido à sensualidade protagonizada por ela.

A atuação de Jennie foi muito comentada no Twitter, o que fez com que seu nome entrasse para os Trending Topics.

“Sem som e com qualidade ruim, tentei o meu melhor”, escreveu a integrante do grupo no Twitter, ao divulgar a série.

No sound and bad quality, tried my best😭😭



JENNIE RUBY JANE IS DYANNE #JennieOnTheIdolPremiere#JENNIEActressDebut pic.twitter.com/lFGVcjlI6x — nini96 (@jennieforever96) June 5, 2023

Fãs comentaram a atuação

Entre os comentários, muitas pessoas reparam na sensualidade que sua personagem Dyanne demonstrou.

“Meu Deus, eu amo a Jennie e isso se chama atuação, mas que os coreanos vão cair em cima dela depois disso”, escreveu uma pessoa. “Terror da Coreia, que orgulho da minha menina”, disse outra.

Algumas pessoas notaram que a sua personagem aparece pouco na série e comentaram sobre isso.

“A única razão pra aturar The Idol até o fim vai ser a Jennie Kim como Dyanne”, disse uma usuária do Twitter. “Indo assistir The Idol pra ver os 5 minutos de tela da Jennie e escutar os 2.5 segundos de fala dela”, disse mais uma.

Saiba mais sobre a série

The Idol é a nova aposta de HBO Max criada por Sam Levinson, responsável pela premiada e polêmica Euphoria.

No enredo, o cantor The Weeknd atrai Jocelyn, protagonizada por Lily-Rose Deppl, uma nova popstar que enfrenta dificuldades após a morte da mãe.

A obra está sendo muito crítica, assim como eu Euphoria, pelas cenas explícitas de sexo.

