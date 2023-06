Viih Tube posta foto de domingão em família e internautas ‘pegam no pé’ de Eliezer

Ainda encarando os desafios dos primeiros meses como mãe da primeira viagem, a influenciadora Viih Tube compartilhou vídeo do final de semana em sua casa, com sua família unida e os dois cachorros de estimação.

“Um flagra do nosso dominguinho da câmera daqui de casa. Nos 5 pra sempre!”, escreve nos comentários.

A cena bucólica da família unida sempre tem um forte apelo e foi muito comentada nas redes sociais, mas o que despertou a curiosidade dos fãs não foi a pequena Lua, deitada entre o pai e a mãe, ou os dois lindos cachorrinhos brancos e nem mesmo a mãe. Foi que durante todo o vídeo Eliezer mexia o pé esquerdo freneticamente, numa espécie de tique nervoso.

“Não consegui parar de notar o pé do elizer, mais alguém ou só eu? Kkkkk ps: vídeo fofo”, disse um dos internautas. “O pé do Eli hahahaha Não consigo prestar atenção em outra coisa”, comentou outra seguidora do casal. “Kklkkk o Eli balançando o pé kkklkkk parece eu é só eu deitar que já começo é automático”, falou uma terceira internauta.

Veja a postagem:

CÓLICAS E DICAS

Na postagem da última sexta-feira, Viih Tube disse que sua filha teve muitas cólicas e resolveu postar uma série de dicas para as mães de primeira viagem como ela que ainda não sabem o que fazer em uma situação como essa.

Na postagem, ela diz: “Cólica, gases e dificuldade pra fazer coco! Aí vai algumas dicas que funcionou por aqui 💜 A dica 8 é a melhor de todas! Lembrando, cuidem também da alimentação! Como doí o coração da mamãe ver ela com dor né?”

Desde que Lua nasceu, a influenciadora tem compartilhado com suas seguidoras detalhes da maternidade e ensinar o que aprender dia após dia sobre amamentação, cuidados com o bebê e também com o corpo da mamãe.