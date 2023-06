Vai na Fé: Ex-Carrossel tem cena de beijo gay cortada em novela da Globo

Vai na Fé tornou-se uma novela de sucesso na TV Globo, deixando para trás o fantasma da baixa audiência no horário das 19 horas. Mas, além de agradar o público, a trama também tem colecionado algumas polêmicas ao longo de seus capítulos.

Pela segunda vez, um beijo entre pessoas do mesmo sexo foi camuflada na novela da Globo e, desta vez, envolveu os personagens vividos por Guthierry Sotero e Jean Paulo Campos, que fazem parte do núcleo jovem do folhetim,

Na cena, os intérpretes de Vini e Yuri na história teriam que se beijar, mas isso ficou apenas na imaginação de quem acompanhou o capítulo do último sábado (03) de Vai na Fé. Para quem não lembra, a troca de carinho ficou subentendida, quando um registro ao lado de Tatá(Gabriel Contente) acabou ficando desfocado.

Em Vai na Fé, Yuri vive romance com outro personagem (Reprodução/Globo)

Depois disso, Vini questiona Yuri se ele tem vergonha de ter beijado um homem e a novela segue o seu curso.

Vale lembrar que algo parecido já tinha acontecido no capítulo de Vai na Fé, que foi ar ar no dia 10 de maio, quando Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) também se beijaram e a cena acabou sendo cortada. Ao que tudo indica, a decisão foi da direção de dramaturgia da Globo.

Jean Paulo Campos assina com a Globo e vai atuar em novela inédita (Reprodução/Instagram)

Antes da mudança no roteiro, as personagens já tinham dado um beijo, mas com um contexto que fugia de um romance lésbico. Ao que parece, a cena serviu para que as personagens fugissem de um suposto assédio.

Segundo o site Notícias da TV, os roteiros entregues aos atores Guthierry Sotero e Jean Paulo Campos tinham a indicação explícita do beijo. Segundo o site, o texto colocou que os personagens ficavam aliviados e “rola um clima” na cena. No entanto, não seria um beijo de língua: “Yuri, mais tentado que nervoso, dá um selinho em Vini”, continua o roteiro.

