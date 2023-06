‘Todynho Processos’: Jojo está decidida sobre seu futuro como advogada

Jojo Todynho segue na busca pelo diploma no curso de Direito. Mas, além da universidade, a famosa está de olho no futuro e foi questionada, durante uma entrevista, sobre qual seria o nome do seu escritório de advocacia.

“Você falou que estava estudando e tudo mais, tem vontade de abrir o seu escritório. Qual seria o nome do seu escritório?”, questionou Patrícia Ramos.

Com muito bom humor, durante o podcast Pod Fazer Mais, a cantora disse que a ideia é colocar “Todynho Processos”, mas logo em seguida ela disse que não iria rolar: “Mas, não tem como botar Todynho”, disse a vencedora de A Fazenda.

Em seguida, a Doutora Tody, como vem sendo chamada pelos fãs, lembrou que, mesmo sem nome, o seu escritório já tem uma especialidade: “Eu já tenho uma especialidade. Sou especialista em divórcio”, disse ela, que teve um processo de separação turbulento com Lucas Souza.

Jojo Todynho faz convite inusitado para Marcos Mion

No ar no Caldeirão, Jojo Todynho não deixou os livros de lado e nem a vida saudável. Mas, neste fim de semana, ela resolveu fazer um convite inusitado ao apresentador Marcos Mion, durante um quadro do programa.

No sábado (04), a cantora chamou Marcos Mion para o seu treino de pernas na academia. Na brincadeira, ele puxou a bermuda e resolveu mostrar os músculos.

“Sem querer ser cagueta [fofoqueira], o Welder Rodrigues veio no meu ouvido pedir para levar você para um treininho de perna. Achou a sua bermuda um pouco folgada”, disse a artista, depois de Mion revelar que depila as partes íntimas.

Mas, Marcos Mion entrou na brincadeira e resolveu mostrar as coxas bombadas: “Vai professor. Ai, papai”, brincou Lúcio Mauro Filho. Entrando na onda, Jojo chegou a sugerir que o colega poderia mostrar o abdômen, mas ele logo mudou de assunto.

