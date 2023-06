‘Shewis? Lewkira?’: Shakira e Lewis Hamilton são vistos bem juntinhos em jantar e agitam a web

Shakira voltou a Barcelona para levar os filhos Milan e Sasha em segurança para as férias ao lado do pai e ex-companheiro da cantora, Gerard Piqué. Mas a internet só quer saber mesmo é do novo encontro dela com o piloto britânico Lewis Hamilton - muitos afirmando que este é o real motivo de sua presença no Grande Prêmio da Espanha.

Lewis with Shakira and friends at a restaurant tonight#SpanishGP pic.twitter.com/p4me8mjjgB — Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 4, 2023

No último domingo, 4 de junho, ela testemunhou o triunfo do holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, e o vice-campeonato de Hamilton, piloto da Mercedes.

lmfao they knew what they were doing when they showed shakira AND THEN lewis 😭 pic.twitter.com/obUrInobZZ — lexi. C² defender (@formxle) June 5, 2023

“Obrigado shakira por fazer nosso homem LH dirigir como se estivesse no W11″, brincou um fã.

De volta a Barcelona: Shakira brilha na Fórmula 1

Vestida com uma blusa colorida Versace, da coleção da Dua Lipa, e uma saia branca, completando com um tênis rosa pastel, Shakira publicou uma foto com uma vista invejável da pista do Circuito Barcelona-Catalunha, onde aconteceu neste fim de semana o Grande Prêmio da Espanha de Barcelona de Fórmula 1.

“Que bom estar de volta a Barcelona”, escreveu a cantora colombiana de 46 anos na legenda da foto publicada na manhã de domingo em sua conta do Instagram.

Foi assim que começaram os rumores de romance entre Shakira e Lewis Hamilton

Os primeiros rumores sobre um possível interesse romântico de Shakira por Lewis Hamilton começaram em maio passado, durante as comemorações do Grande Prêmio dos Estados Unidos, que aconteceu em Miami. Na ocasião, a cantora e o piloto britânico, de 38 anos, tiveram dois encontros.

mf really got Shakira doing the Debby Ryan hair tuck?????? oh he's badddddd pic.twitter.com/23qFDjZ7lR — Lara || writing exams 😭 (@fuzzybvn) May 11, 2023

Além da ida da cantora ao GP, ela jantou com o piloto na mesma semana e fez um passeio de iate em Miami. Apesar de não estarem sozinhos na ocasião, os fãs da cantora e do piloto já começaram a falar sobre o possível romance entre os dois. Situação que, até o momento, não foi confirmada por nenhuma das partes.

Shakira e Lewis Hamilton juntos em Barcelona

Apesar de não confirmarem o namoro, após o Grande Prêmio da Espanha, Shakira acompanhou Lewis Hamilton a um after party e esteve com um grupo de amigos do piloto britânico. Aliás, foi Mustafa, um compositor próximo de Lewis, quem partilhou uma imagem da noite em que a colombiana e o britânico aparecem juntos e muito sorridentes.

Yeah Shakira is on provisional pole in the Lewis Hamilton GP no doubt pic.twitter.com/GIBPXJLz81 — ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) June 4, 2023

Na foto que cantor e compositor Mustafa compartilhou nas redes sociais, o braço de Lewis pode ser visto claramente envolvendo a cantora colombiana no jantar, com a mão visível ao lado dela.

Se é real o romance ou não os fãs das estrelas estão dominando as redes com suas espectativas. “O próximo Grande Prêmio de F1 acontecerá no dia 18 de junho em Montreal, que fica a cerca de 3 horas e 20 minutos de avião de Miami. Você acha que #Shakira estará lá para apoiar Lewis Hamilton?”, tuitou um fã.

Shakira and Lewis. Shewis? Lewkira? Anyway, I suck at video editing pic.twitter.com/nIm0AHmoHU — DJB (@Shmormula1) June 5, 2023

Enquanto outro já está tentando até dar um nome para o possível casal: “Hakira e Lewis. Shewis? Lewkira? De qualquer forma, eu sou péssimo em edição de vídeo”.

