“Saudade boa”: filha chora em especial de 60 anos do programa Silvio Santos

Nomes que marcaram a história do programa Silvio Santos estiveram novamente juntas no palco para participar do especial de 60 anos do programa Silvio Santos durante o último domingo.

Décio Piccinini, Sonia Lina, Mara, Leão Lobo, Sérgio Malandro e outros fizeram parte da história do antigo Show de Calouros, uma das principais atrações da emissora comanda pessoalmente pelo apresentador nas tardes de domingo por muitos anos.

O especial foi apresentado pela filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel, que não segurou a emoção e caiu em lágrimas durante a gravação.

“É impressionante como esse programa emociona, né? É uma saudade boa, não sei o que é, é um programa que emociona mesmo”, disse a filha do apresentador, que foi aplaudida pela platéia. A mãe Íris Abravanel e as irmãs também estavam na platéia e também se emocionaram. Nesse momento, o humorista Sérgio Malandro pede a palavra e fala: “Você não sabe a importância que o seu pai teve na vida de todos nós”, disse

Nas redes sociais, a apresentadora Sonia Abrão divulgou o vídeo do momento que a apresentadora se emociona e diz: “PATRÍCIA CHORA DE “SAUDADE BOA” NO PALCO! Eu avisei vocês que esse especial era pura emoção, né? E essa saudade boa é a que todos nós tbm sentimos, Pat!!! O Brasil ama o Silvio!!!”, disse.

Antes da apresentação, Patrícia confessou que o pai não estava sabendo que eles estavam preparando um especial e ficou com medo de Silvio ‘melar’ tudo. “É assim: ele está sabendo aquela coisa assim, ‘sem saber sabendo’, porque era muito capaz, se soubesse nos mínimos detalhes, de não deixar a gente fazer. Ele sabe, porque já saiu algumas coisas na mídia, mas não falou nada.”

Silvio Santos está longe das gravações de seu programa e da emissora já há alguns meses, de acordo com Íris Abravanel. “Está sendo um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem”, disse ela.