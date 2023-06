Príncipe Harry não comparece ao 1º dia de julgamento e juiz expõe duque no tribunal; entenda

Reprodução O príncipe Harry não compareceu ao primeiro dia do julgamento por causa do aniversário de Lilibeth | Foto: @TvKhaleesi (Twitter)

O príncipe Harry voltará a Londres nesta terça-feira, 6 de junho, para testemunhar no julgamento do Mirror Group Newspapers, no Tribunal Superior de Londres, tornando-se o primeiro membro da família real britânica a testemunhar em um julgamento em mais de um século. Mas, antes mesmo de chegar, o duque de Sussex já causou alvoroço no tribunal.

Nesta segunda-feira, 5 de junho, o advogado e representante da realeza, David Sherborne, compareceu ao tribunal e foi repreendido pelo juiz do caso, após dizer que Harry estava ‘indisponível’ no primeiro dia de seu julgamento, porque estava comemorando o aniversário de sua filha Lilibet, segundo o Daily Mail.

O advogado de Harry explicou ao juiz que o duque estava em uma “categoria diferente” por causa de seus ”acordos de viagem e segurança”, mas o juiz Fancourt não pareceu entender, dizendo que está “um pouco surpreso que a primeira testemunha não esteja disponível hoje” para começar a depor em seu caso contra o editor do Mirror.

Harry é um dos quatro reclamantes que estão processando o grupo jornalístico. O duque de Sussex acusa a mídia britânica de vários crimes; entre eles por violar sua privacidade e utilizar métodos abusivos para obter informações sobre ele e sua família.

Harry deveria começar seu depoimento amanhã de manhã, mas o juiz deixou claro que as testemunhas devem estar prontas mais cedo caso sejam necessárias e que por isso “que ordenei que a primeira testemunha estivesse disponível”. O advogado do príncipe respondeu “Ouço o que Vossa Senhoria diz”.

Sem mais delongas, o juiz do caso disse que não queria perder mais tempo discutindo isso “pois parece que nada pode ser feito”.

Quem não pareceu feliz com a não chegada do duque de Sussex foi Andrew Green KC, do Mirror Group Newspapers, que disse: “É absolutamente extraordinário que nos tenham dito ontem que ele não estava disponível para o primeiro dia de seu julgamento. Estamos profundamente preocupados com isso. Fizemos de tudo para não perder tempo no tribunal. Agora vamos perder tempo esta tarde”.

O caso de Harry contra a editora do Mirror deve durar sete semanas e está na metade. A primeira metade concentrou-se em reivindicações “genéricas” contra o grupo jornalístico.

A segunda metade compreende uma série de julgamentos independentes, começando com o julgamento de Harry contra o jornal a partir de hoje, seguido pelos de seus outros três reclamantes, os atores de Coronation Street Michael Turner e Nikki Sanderson e a ex-esposa do comediante Paul Whitehouse, Fiona Wightman.

