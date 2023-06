‘Nossa grávida’: Patrícia Poeta festeja gestação de Aurora, filha de Michelle Loreto

“Vem Aurora”, disseram Michelle Loreto e Manoel Soares durante o Encontro com Patrícia Poeta desta segunda-feira (05), quando a jornalista entrou no estúdio para comandar o quadro Bem-Estar.

A famosa também recebeu um abraço de Patrícia Poeta, que disse que seria hora de “receber a grávida do ano” no palco do matinal da Globo. A apresentadora também aproveitou para desejar muita felicidade e afirmou que “a partir de agora” eles vão acompanhar a gestação da amiga.

Michelle Loreto contou para quem acompanhava o Encontro que está grávida de cinco meses e aproveitou para mostrar a barriga, que começou a crescer: “Estou no quinto mês e agora vai longe”, disse a apresentadora do Bem-Estar no Encontro.

No Encontro, Patrícia Poeta parabeniza Michelle Loreto pela gravidez (Reprodução/Globo)

A entrada de Michelle também deixou o clima mais descontraído, depois do primeiro bloco com as notícias do dia. Ao vivo, após as informações passadas pela jornalista, Patrícia Poeta se mostrou animada e disse: “Obrigada, grávida! “Agora, eu vou chamar pelos próximos meses, pelo menos, de gravidinha. Eu acho lindo, né, gente”, disse a famosa.

Michelle Loreto anuncia gravidez aos fãs

Michelle Loreto, que apresenta o quadro do Bem-Estar no Encontro, está grávida. A notícia foi publicada pela famosa, que tem 43 anos e é casada com o diretor-geral do programa apresentado por Patrícia Poeta, na TV Globo, Alexandre Mattoso.

Michelle e Alexandre esperam pelo primeiro filho juntos. (Reprodução / Instagram)

Esta é a primeira herdeira da apresentadora, que usou o seu perfil oficial no Instagram para anunciar a novidade aos fãs. Em uma mensagem, Michelle Loreto revelou que não pensava que iria engravidar e também que ficaria solteira por muito tempo, mas tudo saiu do planejado.

“Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida. Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda. Afinal, sempre toquei o barco por conta própria, do meu jeito”, escreveu a apresentadora do Bem-Estar no Encontro.

