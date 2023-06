Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, celebra conquista de irmã e recebe reação emocionante na web

Georgina Rodríguez celebrou a nova conquista de sua irmã, Ivana Rodríguez, e compartilhou uma mensagem de carinho em suas redes sociais. A jovem se licenciou pela Faculdade de Filosofia e Letras de Madrid, classificado com a realização de um sonho.

Após a modelo e parceira de Cristiano Ronaldo comparecer à formatura da irmã mais nova, compartilhou um registro no último domingo (4), por meio de suas redes sociais. Emocionada, Georgina recordou os desafios que Ivana passou.

“Ainda me lembro quando se preparava para as seletivas e o dia em que recebeu a nota final. Seus começos em Madrid, seu material de estudo pago em prestações, seus intermináveis dias de trabalho, faculdade e as mil horas de metrô, onde dele você fazia seu local de estudo e sua sala de jantar. Foi um caminho muito longo, onde vivemos os nossos piores e melhores momentos da nossa vida. Mas aqui continuamos unidas e vencendo. Mais uma vez você conseguiu o que pretende. Que orgulho de mulher e irmã, continuaremos nos inspirando e segurando para sempre. Te amo, Gaivota”, registrou a modelo em uma postagem no Instagram.

Assista:

Leia mais:

Reação emocionante

Após compartilhar o registro em seu perfil do Instagram, diversos seguidores da famosa celebraram a conquista em conjunto e deixaram mensagens de carinho. Além dos internautas, Ivana Rodríguez não deixou de agradecer publicamente à irmã.

“Obrigada, irmã. Você me fez chorar. Mas de emoção. Lembrando o quão difícil foi o caminho para as duas e a sorte que temos hoje. Continuaremos lutando sempre juntas. Você é a melhor coisa da minha vida, você sabe disso. A pessoa que mais anos me acompanhou na vida. Nosso apoio mútuo, nos bons e maus momentos. Continuaremos vencendo. Juntas. Sempre. Espero sermos gaivotas de novo como pequenas. Obrigado por me ajudar SEMPRE. Essa formatura também é sua. Eu dedico-te a ela. Amo-te ao infinito e além, Gaivota”, escreveu Ivana na publicação da modelo.