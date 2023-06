Filha de Johnny Depp causa furor nas redes ao fazer faz topless e ‘ato obsceno’ em nova produção da HBO

Lily-Rose Depp fez sua estréia em The Idol fazendo topless, ato obsceno e posando para uma selfie gráfica.

A série da HBO estreou neste domingo em meio a controvérsias sobre seu conteúdo sexualmente explícito e degradante, como detalhado pelo site Daily Star.

Depp interpreta a princesa do pop Jocelyn - que está se recuperando de um colapso nervoso após sua última turnê.

Mas ela embarca em um relacionamento com o misterioso empresário de boate Tedros - interpretado por The Weeknd.

Crédito (Reprodução HBO Instagram)

A série também é estrelada por Dan Levy, Jane Adams, Rachel Sennott, DaVine Joy Randolph, Hank Azaria, Elizabeth Berkley e Anne Heche em um de seus papéis finais.

As primeiras comentários classificaram a produção do criador de Euphoria, Sam Levinson, como ‘tóxico’ e ‘perturbador’.

No entanto, apesar da negatividade em torno da produção, alguns elogiaram o desempenho de Lily-Rose, a filha de 23 anos do astro de Hollywood Johnny Depp e da cantora francesa Vanessa Paradis.

The Weeknd comentou: “Como artista, você deve saber que não pode agradar a todos e deve aceitar que isso vem com o trabalho ... com o tempo as pessoas aprenderão a entender.”

Com informações do site Daily Star

