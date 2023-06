Em aniversário da morte do pai, Jojo Todynho rebate críticas sobre corpo e dispara: ‘Vou falar sem pena e sem dó’

Após registrar seu novo estilo de vida com exercícios físicos nas redes sociais, Jojo Todynho tem recebido diversas mensagens de carinho, além de relatos de seguidores que se sentiram inspirados na cantora. Entretanto, a famosa ainda lida com diversas críticas e cobranças na internet. Nesta segunda-feira (5), a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ rasgou o verbo por meio dos stories no Instagram, rebatendo os comentários negativos recebidos.

“Apaguei todos os stories que fiz para não ficar gatilhada, porque a internet dá muitos gatilhos, as pessoas em si dão gatilho”, disse a cantora em uma nova sessão de stories no Instagram. Jojo revelou estar estressada, haja vista que hoje é o 16º aniversário da morte de seu pai.

A cantora teria gravado stories revelando ter saído do manequim 64 para o 56, mas nunca havia contado quantos quilos perdeu. Em seguida, a famosa incentivou seus seguidores a buscar ajuda profissional, ao invés de pedirem seu treino e dieta. Após deletar os stories, Jojo surgiu com novos registros rebatendo as críticas.

“Não se preocupe com a minha vida, não. Se você não deu jeito nem na sua vida, você acha que sua opinião sobre a minha gordura vai resolver alguma coisa?”, desabafou. “Não vai, porque eu estou com a vida ganha, gordura a gente resolve.”

“Agora frustração não tem como, vá se tratar, vai fazer uma sessão de terapia, que é melhor para você. Vai cuidar da sua vida, que a minha está ganha. Gente frustrada e mal-amada só serve para isso. Se eu falar rasgado aqui vão me colocar como demônio”, disse.

“Quem fala o que quer ouve o que não quer, quem comenta o que quer lê o que não quer. Quem quer respeito, se dá o respeito. Já sabe como eu sou, fica quietinho. Se eu tiver que falar eu vou falar mesmo, sem pena e sem dó. Ninguém tem pena de mim, então também não posso ter pena dos outros”, disse ela.

Ao se tratar da faculdade de Direito, a cantora revelou estar em semana de prova, sendo um dos motivos que também estão colaborando para seu estresse.