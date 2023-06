DG e Heloísa deixaram a Dança dos Famosos, mas outra pessoa chamou atenção

Heloísa Périssé e Douglas Silva foram eliminados da Dança dos Famosos, mas foi a família da jornalista Renata Lo Prete que ganhou as redes sociais. Para quem não assistiu, a comandante do Jornal da Globo esteve no júri do quadro apresentado por Luciano Huck e recebeu uma homenagem.

Enquanto a jornalista dava suas notas, o apresentador do Domingão mostrava alguns depoimentos sobre a famosa, entre eles o de Joaquim, de 25 anos, filho da contratada da TV Globo, que chamou a atenção de quem acompanhava a disputa e foi chamado de “gato” e “delícia”.

quero a renata lo prete de sogra kkk o filho dela delicia pic.twitter.com/19r7cho2YB — Concê (@concezito) June 4, 2023

“Não tem como ter crescido com esse exemplo dela e de alguma forma não ter sido muito incentivado a também, na minha vida profissional, buscar algo que me preencha, que faça sentido e me realize de uma forma parecida com o que o jornalismo faz com a Renata”, disse o jovem.

No Twitter, o herdeiro de Renata Lo Prete também foi questionado se estava solteiro: “Renata Lo Prete está de parabéns pelo filho”, disse das inúmeras internautas, durante o domingo (04) e a madrugada de segunda-feira (05).

Renata Lo Prete, seu filho tá solteiro? 👀 — Alexandre Domingues (@alexandredomin_) June 4, 2023

As eliminação da Dança dos Famosos neste domingo

Neste domingo (4), o Domingão com Huck levou ao ar mais uma etapa da Dança dos Famosos, que tiveram que dançar salsa e foram julgados pelos técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, que estavam ao lado de Renata Lo Prete e Eduardo Sterblitch, os jurados artísticos.

Mas, Heloísa Perissé, que foi a primeira a aparecer no palco, foi eliminada. Ao lado de seu parceiro, a atriz ficou em quinto lugar, conquistando 58 pontos. Quem também deixou a competição foi Douglas Silva, que ficou com 58,3 pontos, conquistando a quarta posição.

Das duplas que dançaram neste fim de semana, Priscila Fantin e Rolon Ho, Belo e Camila Lobo e Rafa Kalimann e Fernando seguem na Dança dos Famosos.

