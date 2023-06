Casada com o diretor do Encontro, Michelle Loreto está grávida aos 43 anos

Michelle Loreto, que apresenta o quadro do Bem-Estar no Encontro, está grávida. A notícia foi publicada pela famosa, que tem 43 anos e é casada com o diretor-geral do programa apresentado por Patrícia Poeta, na TV Globo, Alexandre Mattoso.

Este é o primeiro herdeiro da apresentadora, que usou o seu perfil oficial no Instagram para anunciar a novidade aos fãs. Em uma mensagem, Michelle Loreto revelou que não pensava que iria engravidar e também que ficaria solteira por muito tempo, mas tudo saiu do planejado.

“Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida. Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda. Afinal, sempre toquei o barco por conta própria, do meu jeito”, escreveu a apresentadora do Bem-Estar no Encontro.

Na publicação, Michelle disse ainda que ficou apaixonada intensamente e assim engravidou de seu primeiro bebê, mas também foi um pouco difícil descobrir que estava gerando uma nova vida.

A postagem de Michelle Loreto ganhou os fãs e amigos da jornalista da TV Globo, que recebeu inúmeras mensagens, como a de Manoel Soares, que também faz parte do elenco do Encontro com Patrícia Poeta.

O colega de Globo mandou muitas felicidades ao casal e disse que ela vai multiplicar sorrisos e deve aceitar a beleza dos desafios que a vida traz. Já Sandra Annenberg, que comanda o Globo Repórter, não perdeu a oportunidade: “Muito feliz por vocês três! Que linda é a vida, aquela que não dominamos! Parabéns!”, pontuou a famosa.

Quem também mandou uma mensagem carinhosa para a nova mamãe famosa foi Maria Beltrão, do É de Casa, que afirmou ter ficado muito emocionada com a novidade e que está pronta para ser tia. Maria Cândida, Rita Batista, Talitha Morete e outros demonstraram seu carinho.

Até o momento não há uma mensagem de Patrícia Poeta, mas a apresentadora deve comentar sobre a gravidez de Michelle Loreto ao vivo, já que o ela está diariamente no Encontro.

