Autora real especula, mais uma vez, sobre divórcio de Meghan Markle e Harry; entenda motivo

Lady Colin Campbell ataca novamente! Desta vez, a socialite britânica e autora real afirmou que o príncipe Harry chamou advogados de divórcio há alguns meses atrás em meio a “problemas no casamento que já acontecem supostamente há algum tempo” com Meghan Markle.

A autora de 73 anos compartilha sessões de perguntas e respostas com seus seguidores em seu canal do YouTube e a relação do duque e da duquesa de Sussex está sempre em pauta.

Campbell estava comentando com a GB News sobre as reportagens que alegavam que Harry havia alugado um hotel para ser o seu refúgio para ficar longe de sua esposa, a duquesa de Sussex (relembre aqui), quando disse: “Há problemas no casamento há algum tempo. Quero dizer, ouvi de cinco fontes totalmente confiáveis que Harry contatou os advogados alguns meses atrás”, começou a autora.

“E também, se houver problemas reais no casamento, o que parece haver, Harry vai ter muito trabalho para se livrar deles, porque ele tem sido muito aberto sobre todas as suas falhas e todo o uso de drogas [após a morte da mãe, a princesa Diana]”, continuou a socialite.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a autora de Harry e Meghan: The Real Story fala sobre uma possível separação de Harry e Meghan. Em novembro do último ano, ela publicou em sua conta no YouTube, um vídeo falando que os Sussexes haviam assinado um acordo de separação, enquanto ainda estavam juntos. Conforme publicamos aqui.

Os tabloides internacionais, no entanto, não confirmaram mais essa suposição de Campbell e o príncipe Harry, no momento, parece estar mais preocupado com a audiência em que ele testemunhará na manhã de terça-feira, 6 de junho, para enfrentar um processo contra os tablóides britânicos por invadirem a sua privacidade.

