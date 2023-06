Após relatar condição que impede de gostar do corpo, Megan Fox é questionada sobre fotos sensuais Imagem: reprodução Instagram (@meganfox)

Após ficar sem publicar novas fotos durante um bom tempo em suas redes sociais, Megan Fox (37) utilizou seu Instagram para divulgar uma foto em que aparece deitada de maiô neste final de semana.

O que era para ser apenas uma foto exaltando sua beleza acabou gerando diversas críticas à atriz, devido ao fato de, recentemente, ela informar que sofre de ‘dismorfia corporal’.

“Nunca estive em um ponto em minha vida onde amei meu corpo. Acho que a jornada de me amar será eterna”, disse a a protagonista de ‘Transformers’ em entrevista à revista ‘Sports Illustrated’.

Segundo o site ‘Monet’, algumas pessoas resgataram essa entrevista para questionar a publicação de Megan.

Veja o clique sensual:

“Ela diz que é tão insegura com seu corpo, mas então ela mostra uma foto de seu corpo, estou confusa, ela parece ótima, mas não sei por que ela seria insegura”, escreveu uma pessoa. “Linda, mas definitivamente sem sinais de dismorfia corporal em sua página”, disse outra.

Antes desta imagem, a atriz já dava indícios que estava cuidando da sua saúde mental e do transtorno em específico. Há aproximadamente duas semanas, ela resolveu ‘desenterrar’ seu Instagram com uma série de fotos e com a legenda “rainha das varinhas”.

Dismorfia corporal

A ‘dismorfia corporal’ também é conhecida como ‘Transtorno Dismórfico Corporal (TDC)’. Neste caso, quem sofre com a condição percebe sua aparência física de forma diferente das outras pessoas.

“Desde criança era uma obsessão que eu tinha: ‘Devia ser assim’. Por que eu tinha uma consciência corporal grande, tão jovem? Não sei muito bem. Definitivamente não foi pelo meu ambiente. Cresci num ambiente muito religioso, corpos não eram reconhecidos”, desabafou a atriz, que possui 20 milhões de seguidores no Instagram, mas não segue ninguém.

