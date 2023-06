Ana Maria Braga erra nome de Felipe Andreoli, que fica sem graça: “quem é Rodrigo?”

Ana Maria Braga iniciou mais uma semana de forma divertida no Mais Você desta segunda-feira, 5 de junho. Logo no pensamento do dia, a apresentadora já caiu na risada ao lado de seu companheiro fiel, Louro Mané.

“Chuva é igual amante, para dormir é uma delícia, mas para sair na rua é complicado”, disse a apresentadora, e Louro Mané respondeu: “precisa de um baita guarda-chuva para esconder”, enquanto ambos davam risada. Reveja o momento:

"Chuva é igual amante: pra dormir é uma delicia, mas pra sair na rua é complicado" 😂😂 #MaisVocê #PensamentoDoDia pic.twitter.com/fvgRD7TSNh — gshow (@gshow) June 5, 2023

Durante o programa matinal, Ana bateu um papo com o apresentador do Globo Esporte, Felipe Andreoli, que resolveu presentear a apresentadora com um bolo feito e preparado com a receita da atleta paralímpica Lorena Spoladore. Mas, na hora de falar sobre Lorena, Ana acabou cometendo uma gafe e errando o nome de Andreoli.

“Ela é um exemplo em tudo. Não só na dedicação olímpica para bater recordes, mas também na vida. Tem gente que fala que não consegue fazer um bolo. E ela é cega, né? E tem uma diferença entre cega e deficiente visual, né Rodrigo?”, perguntou a apresentadora, direcionando a questão para Andreoli.

E se você quer fazer a receita da Lorena em casa, é só conferir lá no ➡ https://t.co/CUVCDAdV3F #MaisVocê pic.twitter.com/SPeZN7eBTn — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 5, 2023

“Quem é Rodrigo?”, perguntou o apresentador do Globo Esporte. “Acho que é o Bocardi… Pode ser?”, respondeu rapidamente Ana Maria, aos risos.

Os dois deram tanta risada da cena, que Ana Maria, ao servir um pedaço de bolo para Andreoli, derrubou um pedaço. E claro que Louro Mané caiu na risada junto aos dois e fez piada da situação.

A Ana Maria Braga bobeou, e o caramelo atacou a mesa! Esse representa! AMEI! Kkkkkkkkkkkkk #MaisVocê pic.twitter.com/LsF1pJae1e — Michel  (@MichelPedrosoo) June 5, 2023

Após a cena icônica ao lado de Andreoli, Ana Maria foi passar uma propaganda, em que recebeu diversos cachorrinhos no estúdio.

Kkkkkkkkkkkkk o doguinho caramelo acabando com o bolo pra cachorro do cenário kkkkk #maisvocê — Pantanal 🌿 Oceanos 🐳 (@souvegana) June 5, 2023

Quando a apresentadora falava sobre as informações do produto, um viralata caramelo representou a fome de muitos e atacou o bolo do cenário, rendendo vários memes e risadas dos espectadores que acompanhavam o matinal.

