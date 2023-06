Novela luxuosa: Globo gastou uma fortuna para produzir Mulheres Apaixonadas

Após 20 anos de sua edição original, Mulheres Apaixonadas voltou ao ar na Globo, na última segunda-feira (29), quando estreou no lugar da reprise de O Rei do Gado. Mas, a trama de Manoel Carlos, que registrou uma boa audiência para o horário da tarde, marcando 18,8 pontos, vai além desses números.

Na época, a novela escrita pelo autor também foi um sucesso e chegou a deixar o cofre da Globo um pouco vazio, já que sua produção foi uma das mais caras. Ao que tudo indica, a emissora carioca desembolsou um total de R$ 40 milhões para colocar a trama no ar, segundo uma matéria da Folha de São Paulo da época. Vale lembrar que a história foi dedicada ao horário nobre, ou seja, um grande investimento mesmo.

Helena (Christiane Torloni), Hilda (Maria Padilha) e Heloísa (Giulia Gam) são irmãs em Mulheres Apaixonadas (Renato Rocha Miranda/Globo)

Mas, ao mesmo tempo, que Mulheres Apaixonadas foi muito caro para produzir, o retorno foi garantido, já que a Globo chegou a faturar em torno de R$ 412 mil por capítulo exibido. Ao todo, foram 203 capítulos levados ao ar, ou seja, a emissora deve ter faturado em torno de R$ 83.636 milhões.

LEIA TAMBÉM: ‘Nostalgia danada’: Noveleiros opinam sobre a reprise de Mulheres Apaixonadas

Além deste valor, a novela de Manoel Carlos, que segue sendo reprisada nas tardes da TV Globo, também tinha muitos produtos licenciados com sua marca, como CDs, por exemplo.

Mulheres Apaixonadas: Raquel (Helena Ranaldi) e Marcos (Dan Stulbach) em cena polêmica (Renato Rocha Miranda/Globo)

Como as últimas reprises, Mulheres Apaixonadas ainda divide o horário com O Rei do Gado, que está em sua reta final. No entanto, sua estreia foi um bom negócio, pelo menos nesta semana, e chegou a impulsionar a novela rural. O retorno da produção de Manoel Carlos melhorou a audiência da trama de Benedito Ruy Barbosa, que marcou 21,7 pontos de média, 23,4 de pico e 37% de share.

Exibida originalmente em 2003, a novela Mulheres Apaixonadas chamou a atenção do público por levar discussões reais para o horário nobre. Ao longo dos capítulos, os personagens eram colocados em situações envolvendo o alcoolismo, etarismo, homossexualidade, precariedade da segurança pública e violência contra idosos.

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Ana Francisca é surpreendida ao voltar à fábrica; entenda