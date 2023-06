Gente como a gente: Atrizes de Vai na Fé mostram o que comem nos bastidores

As marmitas de Sol não ficam apenas no set de gravações da novela Vai na Fé e Sheron Menezzes e Renata Sorrah podem provar para quem acompanha a trama inédita da Globo, que segue sendo uma das maiores audiências da nova safra de teledramaturgia.

Aproveitando os poucos momentos de descanso, a protagonista e a intérprete de Wilma mostraram que são gente como a gente ao mostrar o almoço do dia a dia. Por meio dos Stories do Instagram, as famosas surgiram com as quentinhas em mãos e brincaram com os seguidores.

“Vocês acham que eu só vendo quentinha, não. Eu também como a quentinha da Sol, olha meu almoço, quentinha de carne de Sol”, brincou Sheron Menezzes.

Sheron Menezzes tira foto com marmita nos bastidores da novela Vai na Fé (Reprodução/@sheronmenezzes)

A protagonista de Vai na Fé,que já pegou Renata comendo um pão com mortadela, também acabou flagrando Renata Sorrah durante a hora do almoço na Globo: “O que você foi pedir?”, perguntou Sheron, que ouviu: “Eu fui pedir uma quentinha. Vi você comendo e não resisti... um minutinho no microondas e está ótimo”, respondeu a veterana da emissora.

Vale destacar que o clima de tensão fica mesmo durante as gravações da novela das sete, já que Sol e Wilma vivem em pé de guerra, mas na vida real as atrizes são bem unidas e conseguem dar boas risadas nos bastidores da emissora carioca.

Vai na Fé registou uma boa audiência na semana

O sucesso da novela das sete fez a Globo relaxar um pouco. Depois de muito derrapar no horário, Vai na Fé foi um acerto para quem acompanha as novelas da emissora. Prova disso é que, na última terça-feira (30), a trama protagonizada por Sheron Menezes bateu recorde de audiência.

No dia, Vai na Fé, que é exibida das 19h38 às 20h30, marcou 26,3 pontos de média, 28,4 de pico e 39% de share, chegando a superar o capítulo de Terra e Paixão, que ocupa o horário nobre da Globo e registrou 26,2 pontos de média, 27,1 de pico e 40,5% de share.

