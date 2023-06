Bruce Willis aparece brincando com a filha em novo vídeo da esposa Emma Heming; assista

Nesta semana, Emma Heming, 44, postou um vídeo que encantou fãs e amigos de Bruce Willis, 68, em que ele é mostrado passeando no brinquedo Splash Mountain na Disney.

“É melhor você tomar cuidado”, Bruce diz brincando para a sua filha, de 11 anos em um ponto enquanto cobre os olhos dela. “Acho que vamos de novo”, continua.

Em sua legenda, Emma escreveu: “Pode apostar que esta família estará de volta para mais diversão e risadas quando você reabrir como Tiana Bayou! Obrigada por todas as memórias Splash Mountain. #splashmountain #disneylandlove” - a atração Disneyland fechou em 31 de maio e está atualmente em construção.

Em outros momentos do vídeo apresentaram outros membros da família no passeio. Em uma foto, Emma sorriu com Mabel, assim como ela e a outra filha de Bruce, Evelyn Penn, 9. Enquanto isso, as três filhas de Bruce de seu casamento com Demi Moore - Rumer Glenn, 34, Scout LaRue, 31, e Tallulah Belle, 29 - foram vistas posando no passeio em uma foto (ao lado do namorado de Scout, Jake Miller).

A família claramente gosta do parque de diversões, porque Emma postou um vídeo em maio, que documentou a viagem da família para o aniversário de Evelyn. “Cada passo (38.458 para ser exata) no último dia e meio foi dado com pura alegria e prazer ao comemorarmos o 9º aniversário de Evelyn”, escreveu Emma, na época.

Este último vídeo de Bruce chega pouco menos de quatro meses depois que a família anunciou que ele havia sido diagnosticado com demência frontotemporal. Emma compartilhou a notícia no Instagram em fevereiro, escrevendo: “Desde que anunciamos o diagnóstico de afasia de Bruce na primavera de 2022, a condição de Bruce progrediu e agora temos um diagnóstico mais específico: demência frontotemporal (conhecida como FTD). Infelizmente, os problemas de comunicação são apenas um sintoma da doença que Bruce enfrenta. Embora isso seja doloroso, é um alívio finalmente ter um diagnóstico claro”.

Aos fãs e amigos, nada como se animar com o sorriso de Bruce.