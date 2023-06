Assim Salma Hayek respondeu àqueles que a chamam de interessada por se casar com um magnata

Salma Hayek tem sido severamente criticada desde que começou seu romance com o empresário Francois-Henri Pinault, que é um dos homens mais ricos e bem-sucedidos da indústria da moda.

Pinault é o proprietário do grupo francês de luxo Kering, que congrega marcas de luxo como Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, entre outras, o que o torna um dos magnatas mais importantes do mundo da moda.

Foi em 2009 que se casaram e desde então se tornaram um dos casais mais sólidos do mundo do entretenimento ao formar uma linda família junto a sua filha Valentina. No entanto, a mexicana continua enfrentando críticas por sua relação.

Salma Hayek e sua resposta para aqueles que afirmam que seu casamento é por "interesse": "Eu sou uma mulher bem-sucedida, mas não sou louca. Eu não me casaria por interesse".

Apesar de Salma Hayek se recusar a se casar por não acreditar no casamento para sempre, o amor a surpreendeu e ela chegou ao altar com o homem que agora a acompanha há quase 15 anos.

"Eu esperei muito tempo antes de me casar, até mesmo resisti à ideia, porque não suporto me sentir em uma gaiola... Eu tinha medo do casamento. Nem sequer sabia que me casaria naquele dia", confessou.

No entanto, no francês ela encontrou a liberdade de ser ela mesma e poder desfrutar do amor sem nenhuma restrição, por isso a relação deles tem a chave perfeita para continuar juntos e apaixonados.

“Na minha parceira me sinto livre. Em nenhum momento, François me fez sentir que meu trabalho e minhas paixões interferiam no nosso casamento. O pilar de nossa relação é o respeito”, disse ela.

Por isso, a mexicana fez questão de responder a todos aqueles que afirmam que ela se casou com o pai de sua filha apenas por sua fortuna. Entretanto, ela deixou claro que essas acusações não a incomodam.

“Quando me casei com ele, todo mundo disse: ‘Ah, é um casamento arranjado, ela se casou com ele por dinheiro... Nem mesmo me ofendo; só digo: Sim, o que for”, disse ela.

A questão é que a atriz conseguiu chegar ao topo da indústria cinematográfica de Hollywood e aos 56 anos continua somando papéis importantes como atriz, por isso ainda é considerada uma das mais importantes e aclamadas atrizes da indústria do entretenimento.

Outro ponto é que Salma construiu sua própria fortuna e continua a somar zeros com seus projetos no mundo do entretenimento, portanto, ela garante, nunca precisou de um homem para prosperar.