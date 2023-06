Após errar muito, este será o destino de Reginaldo em Chocolate com Pimenta

Durante a reprise de Chocolate com Pimenta, Reginaldo (Antonio Grassi) aprontou muito e fez de tudo para manter a família com posses, inclusive casar a jovem Celina (Samara Felippo), sua filha mais nova, com o Conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro), que também decidiu demiti-lo do banco.

Mas, no final da trama, a vida vai sorrir mais uma vez para o personagem, que ainda vai precisar enfrentar a morte de Graça (Nívea Stelmann), sua filha mais velha, que morrerá depois do parto de seu neto, que será entregue a Guilherme (Rodrigo Faro) e Celina, que vão cuidar da criança.

Em diversos capítulos de Chocolate com Pimenta, Reginaldo sabia dos planos perversos de Jezebel (Reprodução/Globo)

Depois de muitos erros, Reginaldo também concede que sua filha mais nova, que consegue anular o casamento com o banqueiro de Ventura, com o advogado, que também ajuda Ana Francisca (Mariana Ximenes) no processo contra Jezebel (Elizabeth Savalla).

Além disso, o personagem de Antonio Grassi em Chocolate com Pimenta descobre que não é pai de Guilherme, algo que lhe deixa muito aliviado. Vale destacar que o advogado da novela da Globo é filho de Margot (Rosamaria Murtinho), dona do hotel da cidade.

Depois de vender sua filha e perder tudo, Reginaldo termina Chocolate com Pimenta namorando (Reprodução/Globo)

Para finalizar, o personagem dará a volta por cima ao encontrar um novo amor na novela escrita por Walcyr Carrasco. Na reta final, ele vai começar a namorar Roseli (Rosane Gofman), que será diretora da fábrica de chocolates da cidade e chefe dele, já que o pai de Celina e Graça foi readmitido para cuidar das finanças da empresa de Ana Francisca.

Sucesso nas tardes da Globo, a novela Chocolate com Pimenta será exibida até o mês de junho. No ar na Edição Especial, a trama de época será substituída por Mulheres de Areia, clássico que volta no dia 26 deste mês.

