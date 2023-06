4 séries como ‘Manifest’ para assistir depois de terminar a parte 2 da 4ª temporada

Os episódios finais da quarta temporada de Manifest finalmente chegaram à Netflix. E, caso você seja o tipo de pessoa que gosta me maratonar e já acabou de assistir aos últimos dez episódios, deve estar se perguntando: “Agora, o que eu assisto?”. É aí que entramos. De Bem-vindos à Vizinhança a Sense8, aqui estão mais 4 títulos de séries que você vai gostar.

Elenco: Jamie Clayton, Max Riemelt, Brian J. Smith, Miguel Ángel Silvestre

Assim como em Manifest, Sense8 da Netflix segue um grupo de oito indivíduos que de repente se encontram misteriosamente ligados. De diferentes partes do mundo, eles devem encontrar uma maneira de sobreviver depois que uma organização ameaça caçá-los e eliminá-los.

Elenco: Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge

A série não tem nenhum elemento de ficção científica, mas é tão misteriosa quanto Manifest. Quando um casal (Naomi Watts e Bobby Cannavale) se muda para uma enorme casa suburbana, não demora muito para que aprendam mais sobre os estranhos vizinhos e a estranha história ligada à casa.

Elenco: Louis Hofmann, Oliver Masucci, Julika Jenkins

Dark vai começar dando a você vibrações de Stranger Things, já que se concentra nas consequências do misterioso desaparecimento de uma criança. No entanto, a série é muito mais sombria e complexa do que você esperaria. Embora o tom geral seja muito diferente em comparação com o Manifest, ela envolve viagens no tempo e carrega muita tensão e mistério.

Elenco: Jan Bijvoet, Nabil Mallat, Pauline Etienne, Laurent Capelluto

Pode-se argumentar que esta série não é muito parecida com Manifest, mas envolve um fascinante mistério relacionado ao plano que fará você se sentir confuso e levemente intrigado. Um grupo de passageiros de um avião sequestrado descobre que sua única chance de sobrevivência é permanecer a bordo e evitar os raios fatais do sol.