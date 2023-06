‘Nunca esteve nos meus planos engravidar’, revela Michelle Loreto ao anunciar gestação

A jornalista e apresentadora do Bem Estar, Michelle Loreto anunciou em suas redes sociais que está a espera de seu primeiro filho. Em um relacionamento com o diretor do Encontro, Alexandre Mattoso, ela comentou sobre o momento em seu Instagram.

Logo nas primeiras linhas de seu relato, ela já revela que ser mãe não era parte de seus planos de vida.

“Sabe aquele momento da vida em que você já sabe exatamente como tudo vai ser? Aconteceu comigo. Nunca esteve nos meus planos engravidar. Não mesmo!! E a pressão da sociedade nunca me incomodou. Sempre falei disso abertamente”.

“Para mim, a mulher tem todo o direito de escolher se quer ou não engravidar, se quer ou não ser mãe, e ela pode e vai ser feliz com o que escolheu. Eu, aos 43 anos, também dizia que não iria mais gostar de ninguém, que continuaria solteira por um bom tempo, que nem tão cedo queria um novo relacionamento. Tava feliz, plena, realizada, segura e leve! Objetivos, planos e sonhos bem definidos”.

Mudança de planos

Seguindo com o anúncio, Michele revelou que não esperava a mudança repentina que aconteceu em sua vida e que teve dificuldade em lidar com a descoberta da gestação.

“Sabe, então, quando a vida vem e diz que você não sabe de nada e que nem tudo é como você quer? Aconteceu comigo. Em pouco tempo, me apaixonei intensamente, engravidei, e estou vendo muito coisa mudar. No começo, quando descobri a gravidez, foi bem difícil. Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida”.

“Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda. Afinal, sempre toquei o barco por conta própria, do meu jeito”.

“Agora tenho mais um par de mãozinhas para segurar. Mãos que vou guiar e que também vão me guiar. Para qual direção? Não sei. E tá tudo bem”, finaliza a apresentadora.