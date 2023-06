Georgina Rodríguez, parceira de Cristiano Ronaldo, impressiona web com preparo de maquiagem; veja o que comentaram

Nos últimos dias, a agenda de Georgina Rodríguez foi preenchida na Europa. Atualmente, a famosa argentina, de 29 anos de idade, vive com o parceiro e jogador Cristiano Ronaldo, de 38, mais os filhos do casal na Arábia Saudita. Na última quarta-feira (31), a famosa revelou como foi seu preparo para desfilar no tapete vermelho no festival de cinema em Cannes.

Após o vídeo ser compartilhado pela Vogue Espanha, diversos internautas rasgaram elogios à famosa e ficaram impressionados com a preparação. Confira alguns comentários deixados no vídeo do YouTube:

“Amo muito essa mulher! Linda, natural… fala e mostra as coisas abertamente.”

“Georgina, onde quer que você olhe é sempre a mesma pessoa, tão simples, linda e glamourosa.”

“Eu sou da Argentina e como essa mulher é linda e inteligente, sou fã dela.”

“Eu amo essa mulher! Linda, uma super pessoa, sensível, super mãe. Ele nasceu para o tapete vermelho! Desejo muitas bençãos para sua vida, Gio.”

“Oh meu Deus! Muito linda, beleza natural! Um corpo divino! Seu corpo combina muito bem com sua altura, perfeito demais!”

Se preparando com Georgina Rodríguez

Após alguns dias de compromisso em Cannes, na França, Georgina Rodríguez retomou suas atividades quando regressou para casa. Entretanto, um vídeo da Vogue Espanha foi compartilhado nesta quarta-feira (31) e revelou toda a preparação de maquiagem e look da modelo, antes de marcar presença no festival de cinema finalizado no último sábado (27).

O vídeo da Vogue Espanha, publicado no YouTube, mostra os bastidores da preparação de Georgina Rodríguez até chegar ao resultado. Enquanto a parceira de Cristiano Ronaldo se maquiava, aproveitava alguns momentos para se alimentar de alguns petiscos.

Após terminar a maquiagem, a modelo elegeu um look dourado com muito glamour. Já no vestido, a famosa foi encaminhada ao evento e se destacou no tapete vermelho do Festival de Cannes.