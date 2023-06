‘É uma aflição’, desabafa Gilberto Gil sobre a doença da filha Preta Gil

O cantor e ícone da música popular brasileira, Gilberto Gil, se pronunciou em entrevista sobre como está sendo a luta da filha, Preta Gil, contra um câncer no intestino.

Conforme nota publicada pela Folha, às vésperas de completar 81 anos, Gilberto Gil afirmou estar preocupado com o estado de saúde de sua filha, que aos 48 anos luta contra um câncer.

“É uma aflição ver uma menina, uma filha que nem tem 50 anos, sofrendo com uma doença apavorante. Falo com a Preta o tempo todo, falo com os médicos e leio a respeito. Ela vive cercada pela família e estamos reunindo forças e propósitos para dar a ela o melhor tratamento e renovar sua disposição e positividade espiritual”.

Ele ainda afirma que, mesmo com todo suporte da família e dos médicos, ainda é necessário lidar com uma ameaça constante de morte, diante da gravidade da doença. “Tenho dito palavras de resignação àquilo que é inevitável, ao mesmo tempo que buscamos condições para a cura”, afirma.

Possível volta aos palcos

Enquanto segue em tratamento contra o câncer, Preta Gil celebrou recentemente a proximidade do fim de uma nova etapa em seu tratamento.

Acompanhada pela equipe do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, a cantora comemorou que faltam apenas mais 4 sessões de radioterapia. Com isso, os fãs da cantora se animaram e cogitaram um rápido retorno aos palcos, o que não foi descartado por sua sobrinha, Flor Gil.

“Depende muito de como ela se sentir depois desse tratamento em São Paulo. Mas a gente espera muito que ela consiga, que ela se sinta bem para fazer um show, porque a presença dela é única. Ninguém tem o brilho que ela tem, a energia dela é maravilhosa no palco”, declara a sobrinha.

Ela espera que a tia possa acompanhar a família durante uma série de shows realizados pela família Gil, que terão passagem por São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

