Apresentador do ‘Podpah’ revela à Laura Muller situação inusitada em que achou que seu pênis tinha quebrado

Apresentador do ‘Podpah’ revela à Laura Müller situação inusitada em que achou que seu pênis tinha quebrado Imagem: reprodução Youtube/Cortes Podpah

Os jovens Igão e Mítico, do ‘Podpah’, são conhecidos por levar muitas celebridades, dos mais diversos nichos possíveis, ao programa. Contudo, em diversos momentos, os apresentadores já explicaram que um dos temas que mais viralizam é quando a dupla resolve falar sobre sexualidade e as ‘enrascadas’ que já passaram.

Pensando nisso, no programa exibido na última quarta-feira (31) o Podpah contou com a presença de Laura Muller, sexóloga muito conhecida da televisão brasileira pela participação no ‘Altas Horas’, da rede Globo.

Entre diversos temas abordados durante no programa do Youtube, Igor Cavalari questionou se era possível quebrar o pênis, devido a um episódio embaraçoso que aconteceu com ele durante uma viagem.

Após a história, a sexóloga explicou que a situação não foi tão grave, mas que algo parecido com uma fratura pode acontecer e, dependendo da gravidade, é preciso ir ao médico.

“A gente fala que é fratura de pênis, mas na verdade pênis não tem osso. Ele é um órgão, também não é um músculo que a gente malha e cresce. Ele tem os corpos penianos, esponjosos e cavernosos que ficam cheios de sangue e isso que faz com que o pênis fique ereto. Na hora do sexo, quando acontece alguma escorregada, pode ‘quebrar’ nesse sentido. Se doeu muito e ficou apontado para um lado ou para o outro, tem que procurar imediatamente [um médico]”, explica Laura.

A sexóloga comenta que, em casos graves, o paciente precisa ir imediatamente para o hospital, podendo ser necessário algum procedimento simples.

Confira o trecho da entrevista:

