A família real destacou o 70º aniversário da coroação da rainha Elizabeth II com esta foto

Bem, esta cena parece bastante familiar. Apenas um mês atrás, vimos o rei Charles III nas carruagens junto com a rainha Camilla no Gold State Coach, após sua cerimônia de coroação na Abadia de Westminster. Agora, a família real compartilhou uma foto da falecida rainha Elizabeth II de sua própria coroação, em 1953.

A foto abaixo foi postada no Instagram da família real na sexta-feira, 2 de junho, para marcar o 70º aniversário da coroação da rainha Elizabeth, compartilhada com o Royal Collection Trust, a legenda dizia: “Esta fotografia mostra a Rainha Elizabeth II viajando para a Abadia de Westminster no Gold State Coach acompanhada pelo Príncipe Philip para sua coroação em 1953, que foi há 70 anos hoje”.

O restante da legenda observou as semelhanças entre este momento e a cerimônia do rei Charles em maio: “Vimos cenas semelhantes em Londres quando o rei Charles III e a rainha Camilla voltaram ao palácio no mesmo ônibus após a coroação, apenas um mês atrás”.

Depois de subir ao trono em 1952 após a morte de seu pai, o rei George VI, a rainha Elizabeth reinou até sua morte, em setembro de 2022. Em junho passado, ela comemorou seu Jubileu de Platina, que marcou 70 anos desde que ela assumiu o trono. Foi a primeira vez na história que um monarca britânico comemorou um Jubileu de Platina.

Embora o papel de Elizabeth como rainha só tenha se tornado oficial um ano após sua ascensão ao trono, sua coroação foi um momento marcante. Foi a primeira coroação a ser televisionada e foi assistida por 27 milhões de pessoas no Reino Unido e outros milhões em todo o mundo. Enquanto isso, 11 milhões de pessoas sintonizavam o rádio.

Para a coroação do rei Charles, cerca de 20 milhões de residentes do Reino Unido assistiram à cerimônia, enquanto 10 milhões de americanos sintonizaram.

O reinado da rainha Elizabeth II é um que certamente não será esquecido.

